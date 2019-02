Ajax schiet frustraties van zich af in doelpuntrijke tweede helft

Ajax heeft zondagmiddag optimaal geprofiteerd van het puntverlies dat titelconcurrent PSV zaterdagavond leed tegen sc Heerenveen. Een dag na het 2-2 gelijkspel in Friesland wonnen de Amsterdammers zelf met 5-0 van NAC Breda, waardoor het gat met de Eindhovenaren wordt teruggebracht tot vier punten. Vier van de vijf treffers in de Johan Cruijff ArenA vielen zondag in de tweede helft, nadat de thuisploeg in een frustrerende eerste helft toch nog op voorsprong was gekomen dankzij een penalty van Dusan Tadic.

Erik ten Hag ruimde net als woensdag tegen Real Madrid plek in voor David Neres en dat ging ten koste van Kasper Dolberg, die op de bank begon. Met Tadic in de spits zette de thuisploeg de bezoekers uit Breda vanaf de eerste minuut vast en dat leidde al snel tot kansjes voor Nicolás Tagliafico en Frenkie de Jong. De beste mogelijkheid in de openingsfase was vervolgens voor Donny van de Beek, maar de middenvelder zag zijn poging op de paal eindigen. De druk van Ajax nam na een kwartier spelen echter wat af en slordigheidjes slopen nadrukkelijk in het spel van de Amsterdammers.

Dit leidde, toen Daley Blind onder een voorzet door dook, tot een enorme kans voor Gervane Kastaneer, maar de aanvaller van NAC schoot oog in oog met André Onana op de keeper. Ook Pelé van Anholt waarschuwde de thuisploeg met fraaie volley, die via de bovenkant van de lat over het doel heen stuiterde. Terwijl het gemor op de tribunes toe begon te nemen viel een dikke vijf minuten voor rust toch nog de openingstreffer. Nadat Dorian Dervite een vrije trap van Hakim Ziyech met de arm beroerde en arbiter Siemen Mulder na raadpleging van de VAR naar de strafschopstip wees, schoot Tadic onberispelijk binnen.

Dusan Tadic brak in de eerste helft de ban vanaf de strafschopstip.

Matthijs de Ligt breidde de voorsprong voor rust met een kopbal op de lat bijna nog verder uit, maar het publiek moest even wachten op de volgende treffer. De voor Lasse Schöne ingevallen Dolberg had na de onderbreking echter slechts zeven minuten nodig om het net te vinden: zijn hakbal na een voorzet van Hakim Ziyech in de verre hoek liet de van Ajax gehuurde Benjamin van Leer kansloos. Die treffer leek een opmaat naar meer en de thuisploeg nam al snel definitief afstand van de hekkensluiter. Zes minuten na de 2-0 lag de bal via Tagliafico en Kastaneer opnieuw achter Van Leer en de doelman moest daarna nog twee keer vissen.

Een rebound na een in eerste instantie gekeerd schot van Ziyech leverde Tadic zijn tweede goal van de middag op en de Marokkaans international was ook betrokken bij de 5-0. Doordat zijn schot van richting werd veranderd door Erik Palmer-Brown ging de treffer echter als een eigen doelpunt van de verdediger de boeken in. Joël Veltman maakte een dik kwartier voor tijd na lang blessureleed nog zijn rentree, maar met de verdediger in de ploeg wist Ajax niet meer verder uit te lopen. Wel komt Ajax door de ruime overwinning wat betreft doelsaldo weer op gelijke hoogte met koploper PSV.