Real Madrid blameert zich in eigen huis; rood voor Sergio Ramos

Real Madrid heeft zondagmiddag een flinke stap achteruit gezet in de strijd om de landstitel. Daags na de minimale zeges van Barcelona op Real Valladolid (1-0) en Atlético Madrid bij stadsgenoot Rayo Vallecano (0-1) ging het team van Santiago Solari in eigen huis verrassend onderuit tegen Girona: 1-2. Door de nederlaag bedraagt de achterstand op Barcelona negen punten, terwijl Atlético een voorsprong van twee punten heeft op los Merengues.

Real Madrid, dat vier dagen geleden in de Champions League nog met 1-2 bij Ajax won, oogde in de openingsfase niet geheel geconcentreerd, maar verbeterde zich naarmate de eerste helft vorderde en voorkwam daarmee problemen. Het team van Solari had meer dan zestig procent balbezit tegen een goed verdedigend Girona, dat in Cristhian Stuani de gevaarlijkste speler had. Thibaut Courtois reageerde in de eerste 45 minuten enkele malen attent op pogingen van de aanvalsleider van de Catalanen.

Het team van Solari was via een goed schot van Lucas Vázquez, en een dito redding van Yassine Bounou, en een kans voor Karim Benzema, na voorbereidend werk van de goed spelende Marco Asensio dicht bij de 1-0. Het scorebord kwam in de 25e minuut alsnog in beweging: na een voorzet van Toni Kroos kopte Casemiro het leer diagonaal achter Bounou. Dat was tevens ook de ruststand in het Santiago Bernabéu, al ging een schot van Alex Granell vijf minuten voor de onderbreking maar net naast het doel van Courtois.

Real Madrid startte goed aan de tweede helft en was via Marcelo en Benzema dicht bij de 2-0, maar Bounou keerde de inzet van de Braziliaan en de Fransman had het vizier tot tweemaal toe niet op scherp staan. Girona liet zich echter niet onbetuigd, kwam beter in de wedstrijd en kwam na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Na een schot op de paal ging een inzet van Douglas Luiz tegen de hand van Sergio Ramos. De verdediger kreeg geel en Stuani schoot vanaf elf meter de gelijkmaker binnen: 1-1.

Hoewel Solari daarna met de inbreng van Gareth Bale en Mariano Diaz duidelijk offensieve intenties had, zocht Girona naar een tweede doelpunt. Real Madrid kwam goed weg toen een inzet van Portu op het aluminium belandde, maar een kwartier voor tijd was het alsnog raak. Courtois redde uitstekend op een schot van Anthony Lozano, maar de rebound bij de tweede paal was een prooi voor Portu: 1-2. Daar had Real niet meer van terug, al voorkwam Bounou nog wel de gelijkmaker van Bale. In de slotfase kreeg Ramos zijn tweede gele kaart voor gevaarlijk spel richting Pedro Alcalá, na het uitvoeren van een omhaal.