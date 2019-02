Alexis Sánchez erkent: 'Een ongezonde sfeer bij Manchester United’

Alexis Sánchez verruilde Arsenal ruim een jaar geleden voor Manchester United, maar heeft zijn topvorm op Old Trafford nog altijd niet weten te vinden. Vooral de periode onder manager José Mourinho bleek voor de Chileense aanvaller weinig succesvol. Inmiddels is er met Ole Gunnar Solskjaer meer vertrouwen in Manchester. In gesprek met BBC Sports blikt Sánchez terug op de tijd met Mourinho en bekijkt hij de mogelijkheden voor de toekomst bij de Engelse topclub.

Mourinho werd eind 2018 door Manchester United ontslagen vanwege zeer teleurstellende resultaten. "Mourinho is een van de beste coaches ter wereld", vertelt Sánchez. "De manier waarop hij coacht, hoe hij wedstrijdbeelden bestudeert en allerlei zaken aanpakt zijn goed. Maar binnen de groep was er niet altijd een goed gevoel. Ik speelde bijvoorbeeld de ene wedstrijd wel om vervolgens weer op de bank te zitten. Zo verlies je als speler vertrouwen. Toen ontstond er een sfeer die niet gezond was", aldus de aanvaller.

Inmiddels is Mourinho dus vertrokken bij the Red Devils en staat interim-manager Solskjaer voor de groep. Sánchez heeft het echter nog niet gemakkelijk in Manchester. "Solskjaer heeft niet veel met me gesproken over wat ik op het veld moet doen", vervolgt de rechtspoot. "Maar ik denk dat ik een ervaren speler ben en dat ik weet wat ik wel en niet moet doen. Ik wil de club meer gaan brengen en de mensen laten zien wat ik kan. Het baart me soms wel zorgen, omdat ik vertrouwen heb ik mijn eigen capaciteiten."

Maandagavond staat er voor Manchester United een belangrijke wedstrijd op het programma. In de strijd om de FA Cup gaat de topclub op bezoek bij rivaal Chelsea. Het is voor de ploeg van Solskjaer de enige kans op een eventuele prijs in Engeland. De landstitel is uit zicht en in de League Cup werd United al uitgeschakeld. Ook de Champions League wordt na de 0-2 thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain een lastig karwei. Om de kwartfinales te bereiken moeten Sánchez en zijn ploeggenoten flink aan de bak in de hoofdstad van Frankrijk.