Wijnaldum: ‘Ik was zo bang dat Klopp hem in een andere kamer deed’

Voor Georginio Wijnaldum zijn de naderende Champions League-duels met Bayern München de reden dat hij van Newcastle United naar Liverpool wilde: de mogelijkheid om ooit in het allerbelangrijkste clubtoernooi ter wereld tegen de beste clubs ter wereld te spelen. Wijnaldum kijkt uit naar de eerste ontmoeting met de Duitse topclub, dinsdagavond op Anfield, ook al zal landgenoot Arjen Robben naar alle waarschijnlijkheid nog niet mee kunnen doen.

In een interview met BILD twijfelt Wijnaldum geen moment als hij de vraag krijgt welke speler van Bayern hij graag voor Liverpool ziet spelen. “Als Nederlander zeg ik natuurlijk: Arjen Robben. Wat een legende.” De ex-speler van Feyenoord en PSV weet dat de aanvaller er waarschijnlijk niet bij zal zijn en betreurt dat. “Je wilt tegen de beste voetballers spelen en je wilt natuurlijk ook de beste voetballers verslaan.”

“Dat is Robben, dat lijdt geen twijfel. Hij verdient het om in de schijnwerpers te staan. Ik heb veel bewondering voor hem. Maar in deze wedstrijden wil ik van hem winnen.” Wijnaldum durft geen voorspelling te doen over wie zich bij de laatste acht zal scharen. “Twee topclubs staan tegenover elkaar. Dan geniet je en doe je geen voorspellingen.”

De Duitse krant vroeg Wijnaldum naar zijn eerste ontmoeting(en) met Klopp, rondom zijn transfer in de zomer van 2016. “Het was in zijn huis in Formby, vlakbij Liverpool. Ik herinner me dat hij een grote hond had en waar ik bang voor was. Zo bang dat Klopp hem in een andere kamer deed.” Wijnaldum hield een prettig gevoel aan het gesprek over. “Hij vroeg mij eerst om persoonlijke dingen: hoe mijn vakantie was, hoe ik als persoon ben. Het ging niet zozeer om voetbal. Hij wilde me echt leren kennen. Daar was ik verbaasd over.”