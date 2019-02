‘Ik maak me daar niet druk om, Lionel Messi is een veilige keuze’

Barcelona won zaterdagavond met 1-0 van Real Valladolid, maar erg soepel kwam die zege niet tot stand. Een rake penalty van Lionel Messi een paar minuten voor de rust zorgde uiteindelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd, al kreeg de Argentijn vlak voor tijd ook nog een kans vanaf elf meter om de overwinning veilig te stellen. Trainer Ernesto Valverde zag hoe zijn sterspeler echter miste, maar gaat ervan uit dat dit geen nadelige invloed zal hebben in de toekomst.

“Nee, daar maar ik me niet druk om. Ik was ervan overtuigd dat hij beide strafschoppen zou benutten. Leo is een veilige keuze. Hij had ook nog vaker kunnen scoren”, reageerde de oefenmeester na het duel tegenover verslaggevers. Valverde was ondanks de drie punten niet zo te spreken over het spel van zijn ploeg: “Wij speelden vooral in de eerste helft in een veel te laag tempo en waren defensief zo nu en dan kwetsbaar. Real Valladolid pakte ons goed aan, al kregen ook zij niet veel kansen. Wij kregen wel wat kansen, maar hun doelman Jordi Masip was werkelijk geweldig.”

Barcelona neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Olympique Lyon, maar Valverde gaat ervan uit dat zijn ploeg er dan wel weer zal staan: “Het was vandaag onder de maat, maar het is onmogelijk om altijd briljant te spelen. Uiteindelijk kregen we wel zes of zeven open kansen. Als we met 3-0 of 4-0 gewonnen hadden, was de sfeer al heel anders geweest. In de topwedstrijden staan we er dit seizoen altijd. Dat verwacht ik dinsdag ook weer. Vandaag lag ons tempo te laag, maar dat zal tegen Lyon anders zijn.”

Gerard Piqué vond eveneens dat zijn ploeg het beter had kunnen doen tegen Valladolid: “We waren niet het Barcelona dat we wilden zijn. Het enige goede nieuws is dat we hebben gewonnen, maar het moet beter. Op dinsdag moet het beter en als dat niet lukt, zal het niet goed aflopen. We moeten vloeiender spelen, dat is wat ons al die prijzen heeft opgeleverd. Als de bal niet snel rond laten gaan hebben we wel veel balbezit, maar zijn we een zwakker elftal. Wij weten dat en de tegenstander weet dat ook, dus het zal beter moeten.”