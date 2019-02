‘Dit is ongelooflijk, over twee jaar speelt hij in het Nederlands elftal’

Mohammed Ihattaren maakte eind januari zijn officiële Eredivisie-debuut namens PSV en zaterdagavond tegen sc Heerenveen kreeg de pas zeventienjarige middenvelder een halfuur de tijd om zich te laten zien. De jongeling kon niet voorkomen dat de koploper voor de tweede wedstrijd op rij puntverlies leed, maar met Ihattaren in de ploeg knokten de Eindhovenaren zich wel terug tot een 2-2 gelijkspel.

Hans Kraay jr. veerde op toen duidelijk werd dat het talent zich op mocht maken voor een invalbeurt: “Dit is ongelooflijk hè, die speelt over twee jaar in het Nederlands elftal”, was hij zondagochtend lyrisch bij FOX Sports. “Ik ben nogal fan sinds ik hem een paar keer bij PSV Onder-19 heb zien spelen.”

Kraay zat in het Abe Lenstra Stadion en vond die trip meer dan de moeite waard: “Hij komt er gisteren in, daarvoor wil ik alleen al naar Heerenveen rijden. Ik wil daarvoor in de file staan en twintig kilometer achteruitrijden”, vervolgt hij zijn verhaal met een glimlach: “In de zeventigste minuut komt er een bal over veertig meter en die maakt hij gewoon ‘zo’ met zijn buitenkant linker dood en dan geeft hij zo'n klein balletje. Alleen daarvoor wil ik al twee dagen onderweg zijn.”

Kraay krijgt bijval van Ronald Spelbos, vertrekkend hoofdscout van het Nederlands elftal. De oud-verdediger ziet Ihattaren eveneens als een speler met potentie, al trapt hij ook enigszins op de rem: “Je ziet wel gelijk: dat is een voetballer, die kan er wel wat van. Of dat zich doorontwikkeld moet blijken, maar het is een groot talent.”