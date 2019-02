‘Nachtmerrie van Hakim Ziyech’ bloeit op bij Feyenoord: ‘Het is knap’

Calvin Verdonk heeft zijn loopbaan dit seizoen nieuw leven ingeblazen. Na verhuurperiodes bij PEC Zwolle en NEC waren er twijfels over de linkerverdediger, maar door blessureleed bij Ridgeciano Haps was hij toch van harte welkom bij de eerste selectie van Feyenoord. Na de winterstop is hij in elk duel van de Rotterdammers aan de aftrap verschenen en in de recente Klassieker speelde hij Hakim Ziyech helemaal uit de wedstrijd.

Niet veel mensen hadden Verdonk verwacht als linksachter in de opstellingen van Feyenoord. Ron Jans was trainer van PEC toen Verdonk op huurbasis werd aangetrokken. Na een prima start ging het mis na de winterstop. “Hij kwam terug van een vakantie op Curaçao en kon conditioneel gewoon niet meer mee”, vertelt de nu technisch manager van FC Groningen aan de NOS. Verdonk speelde tijdens de tweede seizoenshelft maar drie Eredivisie-duels. “Ik denk dat hij daarvan wel geleerd heeft. Sowieso van die periode. Ergens anders wonen, een professionele levensstijl aanleren, ervaren hoe je ermee moet omgaan als je niet speelt.”

Een seizoen later verkaste de verdediger naar NEC, waar het wel lukte om zijn basisplaats vast te houden. “Hij moest even wennen, maar die duels in de eerste divisie hebben hem wel gehard”, vertelt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. In de optiek van de bestuurder leerde Verdonk in Nijmegen vooral wat het inhoudt om profvoetballer te zijn. "Volwassen worden, geconcentreerd blijven. En omgaan met druk, want vergis je niet: hier wordt altijd veel van de club verwacht.”

Van Schaik had niet verwacht dat Verdonk nu een belangrijke speler voor Feyenoord zou zijn. "We dachten hier dat hij langer nodig zou hebben voor dat niveau. Maar het is knap. Hij mocht eigenlijk weg en vecht zich dan toch, mede door de omstandigheden, terug. Goed om te zien." Ook Jans is enigszins verbaasd. "Tijdens zijn begin bij ons vond ik het wel een prima speler, van wie ik dacht dat hij op termijn de concurrentie bij Feyenoord wel aan zou kunnen. Maar daarna ging het dus minder. Ik had ook niet het gevoel dat Feyenoord het nog in hem zag zitten. Maar hij heeft karakter getoond en is op de goede weg."