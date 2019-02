Arjen Robben looft collega: ‘Zonder hem zou alles anders zijn geweest’

Arjen Robben stond in de zomer van 2009 op een tweesprong in zijn loopbaan. De aanvaller was door de rentree van Florentino Pérez als voorzitter van Real Madrid én de komst van onder meer Cristiano Ronaldo, Kaká en Karim Benzema niet meer gewenst in het Santiago Bernabéu. Hij wilde eigenlijk blijven, maar besefte dat hij geen kans zou krijgen. De liefde van Bayern München voor Robben was in eerste instantie niet meteen wederzijds, zo erkent de voormalig Oranje-international zondag in gesprek met the Guardian.

Bayern was destijds niet de Europese grootmacht die het nu is en ontbeerde de mondiale uitstraling van heden ten dage. “Ik zat bij een grote club, Real Madrid, en het was mijn doel om de Champions League minimaal een keer te winnen. Bayern zat destijds niet in de top vijf of zelfs top tien van Europa, dus dat maakte mijn beslissing een beetje moeilijk. Ik had mijn ambities. Maar uiteindelijk was het de beste beslissing in mijn loopbaan.” Bayern betaalde 25 miljoen euro voor Robben, die nu aan zijn tiende en laatste seizoen in Beieren bezig is.

“Ik denk dat Bayern vanaf dat moment, niet vanwege mij, begrijp me niet verkeerd, zich echt begon te ontwikkelen. Niet alleen in voetballend opzicht, maar ook op andere gebieden”, vervolgt Robben, die in 2013 met een winnend doelpunt zijn doel bereikte: het winnen van de Champions League. De Nederlander won daarnaast nog eens zeventien andere prijzen met der Rekordmeister en daar had volgens Robben een andere speler een groot aandeel in: Franck Ribéry, die de Beierse club ook komende zomer zal verlaten.

“Ik denk dat de tien jaar die ik heb meegemaakt hier totaal anders zouden zijn geweest zonder Franck. Ik denk zelfs precies het tegenovergestelde. Het is iets dat hij moet zeggen, maar we hebben iets geweldigs bij deze club bereikt en ik ben hem zeer dankbaar daarvoor. Zonder hem zou alles anders zijn geweest.” Robben genoot ook van de lessen die hij leerde van Josep Guardiola. “Normaliter wordt een voetballer van 29 of 30 jaar niet heel veel beter, hij zet geen stappen. Maar onder Guardiola denk ik dat ik mezelf toch heb ontwikkeld. Hij is op tactisch gebied en hoe hij voetbal verbetert een zeer speciaal persoon.”

Blessureleed loopt als een rode draad door de loopbaan van Robben, die in bijna tien jaar tijd ongeveer 160 wedstrijden van Bayern door klachten aan zich voorbij moest laten gaan. Ofschoon de Nederlander in de voorbije tien jaar als een van de beste aanvallers van Europa werd beschouwd, had hij zonder blessures wellicht nog meer uit zijn loopbaan kunnen halen. “Je moet dicht bij jezelf kunnen staan en ik weet dat ik er alles aan heb gedaan om alles uit mijn loopbaan te halen. Ik hoop dat mensen ervan genoten hebben en meer kan ik er niet aan doen. Ik ben wie ik ben”, besluit Robben.