Zware week voor Vitesse: ‘Ik werd deze week in de stad aangehouden’

Bryan Linssen erkende zaterdagavond na de 3-2 overwinning op Willem II dat er veel druk op Vitesse stond. De ploeg van Leonid Slutsky kreeg in de laatste drie Eredivisie-duels voorafgaand aan het duel in GelreDome telkens een tegengoal na de negentigste minuut, iets wat in de 53 wedstrijden ervoor niet één keer gebeurde. De overwinning op de Tilburgers was dan ook pas de eerste driepunter sinds de 3-2 zege op Excelsior op 18 januari.

“Wij hebben ook telefoons. Op internet komt van alles voorbij”, vertelde Linssen na afloop aan Omroep Gelderland. “Die druk is soms wel groot inderdaad, maar we moeten daar mee omgaan. Ik werd deze week in de stad aangehouden en dan roept iemand keihard 'winnen zaterdag.' Ja, dat komt wel binnen. Overal waar je komt wordt er over ons gepraat. Er stond echt aardig wat druk op.”

“Ik vind dat we niet eens slecht hebben gespeeld. Het was een leuke en open wedstrijd, dus ook voor het publiek mooi. Het ging alleen om winnen, dat hebben we gedaan.” Willem II zocht in de extra tijd naar een gelijkmaker en was daar ook nog dichtbij. “De blessuretijd is niks voor ons”, vertelde Slutsky aan de Gelderlander, “Dat hebben we de voorbije weken gezien. Nu was het weer zwaar. Ja, daar word ik wel nerveus van.”

Slutsky was opgelucht en omarmde de overwinning dan ook. “De druk op het team en mij was groot na de recente teleurstellingen. “Het was een zware week voor ons allemaal. De groep heeft het goede antwoord gegeven”, benadrukte de hoofdtrainer van de Arnhemmers. “Het voetbal was niet goed, maar we waren een eenheid en we leverden strijd. Ik heb karakter gezien. Dat is de basis voor succes.”

Voor het eerst sinds 14 februari 2015 won Vitesse zodoende in eigen huis van Willem II in de Eredivisie, maar voor de derde keer op rij wisten de Tilburgers twee keer te scoren in GelreDome. Vitesse bleef daarmee voor het negende opeenvolgende thuisduel ongeslagen in de Eredivisie (zes overwinningen en drie remises), de langste reeks voor de Arnhemmers sinds februari-oktober 2015 (elf duels).