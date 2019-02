‘Matthijs de Ligt kan Ajax ook inruilen voor ’shock contender‘ uit Londen’

Ajax kan een toenadering van Arsenal inzake Matthijs de Ligt verwachten, zo schrijven diverse Engelse media zondag. Volgens de laatste berichten uit Engeland wil de Londense club zich als shock contender in de strijd om de handtekening van de negentienjarige verdediger annex captain van de Amsterdamse club mengen, al zal onder meer de financiële huishouding van de Londenaren ten opzichte van de concurrentie een groot obstakel vormen.

De kranten in Engeland schrijven dat Arsenal pas concrete interesse kan tonen als de club zich ten eerste rechtstreeks voor de Champions League heeft geplaatst, en zich daarmee van de lucratieve inkomsten van het Europese toernooi heeft verzekerd. De eerste drie plaatsen in de Premier League lijken op dit moment aan Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur vergeven, maar de verschillen tussen de huidige nummer vier Manchester United (51 punten), Arsenal en Chelsea (beide 50 punten) zijn minimaal.

Zonder deelname aan de Champions League heeft Arsenal ‘maar’ een zomers transferbudget van 45 miljoen euro en dat is bij lange na niet voldoende. Het gedwongen vertrek van grootverdiener Mesut Özil, die al weken niet meer in de plannen van Unai Emery voorkomt, zou de financiële situatie van Arsenal ook een flinke boost geven. De spelmaker staat voor dik vier ton per week op de loonlijst, na zijn contractverlenging van vorig jaar toen Arsène Wenger nog voor de selectie stond. Het salaris van Özil vormt voor vrijwel elke geïnteresseerde club hoe dan ook een groot obstakel.

Een eventuele aanstelling van Marc Overmars als director of football, een functie waarvoor de directeur spelersbeleid van Ajax nadrukkelijk in beeld is, zou een eventuele transfer van De Ligt naar het Emirates Stadium vergemakkelijken, zo klinkt het in Engeland. Clubs als Juventus, Manchester City en Paris Saint-Germain zijn kapitaalkrachtiger én zijn achter de schermen reeds concreet bezig om De Ligt bij Ajax los te weken. Ook Barcelona heeft interesse in de verdediger, maar na het aantrekken van ploeggenoot Frenkie de Jong is het transferbudget voor 2019/20 al uitgegeven en dient men eerst spelers te verkopen alvorens men überhaupt aan de vraagprijs van Ajax kan voldoen.

De Ligt werd woensdag in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2) de jongste aanvoerder ooit in de knock-outfase van de Champions League. Hij verdrong Cesc Fàbregas uit de geschiedenisboeken. De Spanjaard droeg in het seizoen 2008/09 op 21-jarige leeftijd de aanvoerdersband bij Arsenal in het toernooil. "Wat moet die kosten? Het is een van de besten van Europa, op zijn leeftijd al. Hij is zo volwassen", gaf Dick Advocaat dezelfde avond aan. "Tachtig miljoen? Ik denk niet dat Ajax hem voor minder laat gaan. Deze jongen kan overal terecht. Ik denk dat Spanje en Italië goed bij hem passen.”