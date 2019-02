Arjen Robben erkent: ‘Ik denk dat dát voor mij het allerergste stadion is’

Bayern München bereidt zich voor op de eerste ontmoeting met Liverpool in achtste finales van de Champions League, komende dinsdag op Anfield. De Duitse topclub heeft zich hersteld van de bedenkelijke verrichtingen in de maanden september en november en stapte in elf van de laatste dertien officiële duels als winnaar van het veld. Arjen Robben had daar amper een aandeel in: hij speelde op 27 november 2018 zijn laatste duel.

Met twee karakteristieke goals leidde hij Bayern naar een 5-1 zege in de Champions League op Benfica. Daarna kwamen de klachten aan zijn dijbeen, gevolgd door een geïrriteerde zenuw in het heupgewricht. De fysieke klachten zorgen ervoor dat de Nederlander dinsdag zeer waarschijnlijk niet van de partij zal zijn op Anfield; het stadion van Liverpool waar hij weinig positieve herinneringen aan heeft overgehouden.

In 2004/05 gingen Robben en Chelsea met 1-0 onderuit bij Liverpool, in de tweede halve finale van de Champions League. Dat was doorslaggevend na de 0-0 op Stamford Bridge. Twee seizoenen later, in dezelfde fase van het toernooi, eindigden beide identieke duels in een 1-0 zege en trok Liverpool via een strafschoppenreeks voor eigen publiek aan het langste eind. “Ik denk dat dát voor mij het allerergste stadion is”, vertelt Robben, die aan het einde van het seizoen bij Bayern vertrekt, zondag aan the Guardian.

“Je hebt altijd je favoriete tegenstander, maar je hebt ook altijd een negatieve ervaring. Destijds was Liverpool echt in staat om een cup fighter team te zijn, ook in de FA Cup en de League Cup”, memoreert de voormalig Oranje-international. “In een of twee duels konden ze echt alles geven en presteren, maar niet heel het seizoen. Dat was wellicht te veel. Het was de grootste kwaliteit van Liverpool destijds: op de belangrijke momenten stonden ze er.”

“Nu liggen de zaken anders en heeft Liverpool zich heel goed ontwikkeld. De trainer, Jürgen Klopp, heeft geweldig werk verricht. Afgelopen seizoen stonden ze in de finale van de Champions League en nu staan ze bovenaan in de Premier League. Het is lang geleden dat Liverpool de competitie won en daar dromen ze nu van.” De goede reeks van Bayern én de misstappen van Borussia Dortmund in de voorbije weken hebben ervoor gezorgd dat de achterstand van de Beierse topclub op BVB tot twee punten is geslonken. De koploper speelt maandag echter nog uit bij 1. FC Nürnberg.