Warner Hahn: ‘Ze hebben Dumfries die volgens mij springveren eet als ontbijt’

PSV kende zaterdagavond een moeizame avond in Heerenveen, maar wist in de absolute slotfase toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen (2-2). Trainer Mark van Bommel greep reeds in de rust stevig in door vedette Hirving Lozano naar de kant te halen en bracht in de tweede helft de jongelingen Cody Gakpo, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren binnen de lijnen. De keeper aan de andere zijde, Warner Hahn, had het behoorlijk druk met de 24 schoten die PSV afvuurde in Heerenveen en na afloop verscheen hij voor de camera van Voetbalzone en gaven verslaggever Justus Dingemanse tekst en uitleg over het gelijkspel.

