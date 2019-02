Guus Til kon ogen niet geloven: ‘Het leek of hij qua handschoen maat 56 heeft’

AZ won alle wedstrijden na de winterstop en kreeg zelfs nog geen enkel tegendoelpunt in 2019. Het team van de in de zomer naar FC Utrecht vertrekkende John van den Brom was zaterdagavond met 3-0 te sterk voor VVV-Venlo. “Het elftal straalt plezier uit. Dat is mooi om vanaf de kant te zien”, vertelde de oefenmeester aan de NOS. De score in Alkmaar had nog veel hoger kunnen uitvallen.

AZ profiteerde voor rust twee keer van fouten bij VVV en benutte in het tweede bedrijf slechts een van de vele kansen. “Het klinkt gek, maar in de eerste helft speelden we ondanks onze voorsprong van 2-0 niet eens zo goed”, zei Van den Brom. “Maar de tweede helft was geweldig om te zien. Echt genieten. Alleen hun keeper was geweldig, die pakte bijna alles.”

Guus Til, die de score opende, erkende dat hij eigenlijk minimaal een hattrick had moeten maken. "Maar die Lars Unnerstall keepte een wereldpartij. Het leek wel of hij qua handschoen maat 56 heeft, hij hield alles tegen.” Van den Brom gaf zijn spelers in de kleedkamer een boodschap mee. “Ik zei tegen ze: het is allemaal fantastisch, we spelen goed, jullie stralen plezier uit en gunnen elkaar van alles. Maar we hebben nog niets. We moeten zo doorgaan.”

Mats Seuntjens nam de 3-0 voor zijn rekening en maakte daarmee alweer zijn vijfde treffer van het seizoen; een persoonlijk record in de Eredivisie. Hij staat eigenlijk met frisse tegenzin in de spits. “Maar als ik het op deze manier kan invullen, dan vind ik het niet erg.” Van den Brom laat Seuntjes creatief met zijn rol omgaan. “Ik heb enorm van hem genoten. Mats doet geniale dingen. Hij weet ook wat we graag willen.”