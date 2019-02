Gemiste strafschop van Lionel Messi breekt Barcelona niet op

Barcelona heeft zaterdagavond een moeizame overwinning in LaLiga geboekt. Het team van trainer Ernesto Valverde zegevierde drie dagen voor de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon met minimaal verschil over Real Valladolid, dankzij een rake strafschop van Lionel Messi: 1-0. De Argentijn zag een tweede elfmetertrap, enkele minuten voor het einde, echter gekeerd worden. Door de zege heeft Barcelona weer zeven punten meer dan nummer twee Atlético Madrid, dat zaterdag van Rayo Vallecano (0-1) won.

Barcelona werkte geen goede eerste helft af. Real Valladolid stond goed gepositioneerd en dat leek in ieder geval een doelpuntloze ruststand op te leveren. Enkele minuten voor rust ging het echter fout toen een ogenschijnlijk perfecte tegenaanval van de bezoekers niet goed afliep. De voorzet van Nacho Martinez was te hoog, waarna Barcelona een counter kon opzetten en uiteindelijk Gerard Piqué door Michel werd vastgehouden en de bal op de stip ging. Messi nam plaats achter de bal en verschalkte Jordi Masip vanaf elf meter.

In de beginfase van het tweede bedrijf kon het duel alle kanten op. De bezoekers doken enkele malen gevaarlijk voor het doel van Marc-André ter Stegen op, terwijl Messi en Kevin-Prince Boateng het leer aan de andere kant van het veld niet langs Masip kregen. Met Luis Suárez als vervanger van Boateng hoopte Valverde snel een tweede treffer te forceren, met oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Olympique Lyon, maar de spanning in het Camp Nou verdween pas na het laatste fluitsignaal.

Suárez liet namelijk twee goede kansen onbenut en ook Messi slaagde er niet om het duel in het slot te gooien. Na een overtreding van Kiko Olivas op Philippe Coutinho ging de bal weer op de stip en ontfermde Messi zich wederom over het leer. Masip raadde echter de intenties van de Argentijn, wiens rebound ook een prooi voor de doelman was. De misser bleef echter zonder gevolgen. Valladolid kon niet voor een stunt zorgen, terwijl Messi en Suárez ook in de allerlaatste minuten nalieten om alsnog de 2-0 op het scorebord te zetten.