Ogenschijnlijke horrorblessure smet op broodnodige zege Vitesse

Vitesse heeft voor het eerst sinds 18 januari weer eens een wedstrijd weten te winnen in de Eredivisie. De Arnhemmers zegevierden zaterdagavond op eigen veld in een doelpuntrijke confrontatie over Willem II: 3-2. Smet op de zege voor Vitesse was de ogenschijnlijk zware blessure die Oussama Darfalou op slag van rust opliep. Vitesse behoudt zijn vijfde plaats in de Eredivisie evenwel; Willem II is afgezakt naar een elfde plaats.

Vitesse hield slechts één punt over aan zijn laatste drie competitiewedstrijden en werd tussendoor ook nog eens door AZ uit het bekertoernooi gekegeld. Daardoor staat de positie van trainer Leonid Slutsky ter discussie in Arnhem, maar dankzij Bryan Linssen beleefde de Rus tegen Willem II in elk geval een prettige start. Linssen tekende al na vijf minuten voetballen voor de 1-0, door na een voorzet vanaf de linkerflank van Max Clark raak te kopen. Van zijn zeven laatste competitiedoelpunten maakte Linssen er vijf met het hoofd.

De ploeg van Slutsky ging na de openingstreffer op dezelfde voet verder. Linssen kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Alexander Büttner binnen te lopen, terwijl Martin Ödegaard op de vuisten van doelman Timon Wellenreuther schoot. Vitesse speelde een prima eerste helft, maar kreeg op slag van rust wel een flinke tegenvaller te verwerken. Darfalou kwam na een tackle van Damil Dankerlui ongelukkig terecht, waarna de aanvalsleider van Vitesse met een ogenschijnlijk ernstige blessure van het veld gedragen moest worden.

Met Mohammed Dauda als vervanger van Darfalou binnen de lijnen wist Vitesse zijn voordelige marge een kwartier na de onderbreking wel te verdubbelen. Een schot van Ödegaard werd onderweg van richting veranderd, waardoor Wellenreuther een antwoord schuldig moest blijven. De aansluitingstreffer van Willem II liet echter niet lang op zich wachten: Alexander Isak verschalkte Eduardo met enig fortuin na voorbereidend werk van Vangelis Pavlidis.

De bezoekers mochten zo weer hopen op een resultaat, maar Vitesse pakte de draad uitstekend op en wist zijn voordelige marge van twee elf minuten voor tijd weer in ere te herstellen. Clark verschalkte Wellenreuther uit een hoekschop, nadat Vitesse vlak daarvoor al twee goede kansen onbenut had gelaten. Willem II gaf niet op, maar verder dan een nieuwe aansluitingstreffer van Pavlidis kwamen de Tilburgers niet meer.