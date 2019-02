Krzysztof Piatek blijft scoren en stuwt AC Milan weer naar grote hoogte

AC Milan heeft zaterdagavond de vierde plaats in de Serie A verstevigd. Het team van trainer Gennaro Gattuso was op bezoek bij Atalanta met 1-3 te sterk, mede dankzij twee treffers van winteraankoop Krzysztof Piatek. De aanvaller was in elk van de laatste vier officiële duels van de Noord-Italianen trefzeker en scoorde in totaal zes keer. Milan heeft in 2019 vijf van de acht officiële wedstrijden in winst omgezet en lijkt de weg omhoog te hebben gevonden.

In het eerste bedrijf hielden Atalanta, dat met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis aantrad, en Milan elkaar in evenwicht. Dat was een hard gelag voor de thuisploeg, daar de treffer van i Rossoneri in de extra tijd viel. Na een voorzet van Ricardo Rodriguez vanaf de linkerkant werkte Piatek het leer in een keer met een volley achter doelman Etrit Berisha en waren de vooruitzichten van Milan voor de tweede helft in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia een stuk positiever.

Atalanta was na ruim een half uur spelen via Remo Freuler aan de leiding gekomen; hij schoot vanaf een meter of elf op doel en zag hoe Gianluigi Donnarumma het leer via de linkerpaal in zijn doel frommelde. In de tweede helft gaf het team van Gianpiero Gasperini het duel definitief uit handen. Hateboer leidde tien minuten na rust de 1-2 van Hakan Calhanoglu in: hij werkte de bal niet goed weg en zag hoe de spelmaker het leer diagonaal buiten het bereik van Berisha in de rechterhoek schoot.

Piatek bepaalde zes minuten later al de eindstand in Bergamo. Na een hoekschop van Calhanoglu vanaf links was de Pool sneller bij de bal dan Berisha en kopte hij de bal in het doel: 1-3. Daar had Atalanta, waar Robin Gosens als vervanger van Hateboer nog de laatste 25 minuten mocht meedoen, niet meer van terug. Door de nederlaag bedraagt de achterstand van Atalanta op de vierde plek van Milan nu vier punten.