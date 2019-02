PSV wendt sportieve crisis ondanks nieuw puntverlies af

Koploper PSV heeft voor de derde keer in de laatste vijf duels punten laten liggen in de Eredivisie. Het team van trainer Mark van Bommel kwam zaterdagavond in de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen sc Heerenveen nog wel terug van een achterstand, maar kon puntverlies uiteindelijk niet voorkomen: 2-2. De gelijkmaker van Donyell Malen viel pas in minuut 95. Titelconcurrent Ajax kan de achterstand op PSV zondag bij een overwinning op NAC Breda verkleinen tot vier punten.

De laatste zes uitduels met Heerenveen leverden PSV slechts twee punten op en de Eindhovenaren hadden het opnieuw bijzonder lastig in het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en wist al na drie minuten voetballen op voorsprong te komen. Mitchell van Bergen trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen, waarna de aanvaller de bal met links voor het doel bracht. Dat leek geen problemen op te leveren voor PSV, maar nadat Nick Viergever de bal totaal verkeerd raakte, moest Jeroen Zoet een antwoord schuldig blijven: 1-0. Via Steven Bergwijn had PSV daarna vrijwel onmiddellijk wat terug kunnen doen, maar de buitenspeler kwam tussen twee verdedigers in uiteindelijk niet tot een krachtig schot.

De koploper maakte in de openingsfase een kwetsbare indruk en daar wist Heerenveen na 25 minuten voetballen voor een tweede maal van te profiteren. Michel Vlap ontdeed zich van Denzel Dumfries en Daniel Schwaab, waarna de middenvelder de bal buiten het bereik van Zoet in de verre hoek schoof: 2-0. PSV wist de schade in de eerste helft niet meer te repareren, maar was nog wel een aantal keer bijzonder dicht bij een aansluitingstreffer. Zo kuste een indraaiende vrije trap van Gastón Pereiro bij toeval de lat, terwijl Bergwijn van dichtbij de paal teisterde. Smet op de eerste helft voor Heerenveen was het geblesseerd uitvallen van Stijn Schaars: de routinier moest zich op slag van rust laten vervangen door Yuki Kobayashi.

Hirving Lozano kreeg in de eerste helft geen poot aan de grond in de onderlinge duels met Jizz Hornkamp en moest zijn plaats aan het begin van de tweede helft afstaan aan Cody Gakpo. Via Dumfries leek PSV vervolgens al snel na rust wat terug te doen, maar het doelpunt van de verdediger werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. De ploeg van Van Bommel voerde de druk echter verder op en tekende na een klein uur alsnog de aansluitingstreffer aan. Pereiro mocht vanaf ruim twintig meter aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal uiteindelijk buiten het bereik van Warner Hahn: 2-1. Het betekende meteen zijn laatste actie, want de Uruguayaan moest na zijn doelpunt direct plaatsmaken voor de zeventienjarige Mohammed Ihattaren.

Heerenveen kwam er even niet meer aan te pas, maar het elftal van Jan Olde Riekerink dook na 65 minuten weer eens gevaarlijk op in het strafschopgebied van PSV. Vlap kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten, maar zijn schuiver kon Zoet niet verontrusten. Kort erna leek Kik Pierie goed weg te komen: de verdediger van Heerenveen trok met geel op zak Luuk de Jong aan het shirt, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot de jongeling te sparen. Heerenveen kwam na een hectisch begin van de tweede helft weer wat beter in de wedstrijd en was een kwartier voor tijd dicht bij de 3-1: Dennis Johnsen schoot van dichtbij op de lat. PSV zocht in de slotfase met man en macht naar de gelijkmaker en wist in extremis via Malen toch nog een punt veilig te stellen.