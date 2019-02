Heracles Almelo gaat tekeer en stapt met 6-0 zege van het veld

Heracles Almelo heeft zaterdagavond weinig heel gelaten van Fortuna Sittard. Het team van trainer Frank Wormuth boekte in het eigen Polman Stadion een dikke overwinning; 6-0. Adrián Dalmau was met vier treffers de grote smaakmaker aan de kant van de Almeloërs, die elk van de drie laatste Eredivisie-duels met Fortuna hadden verloren en daarin niet één keer hadden gescoord. Door de overwinning is Heracles voorlopig op een zesde plaats in de Eredivisie terug te vinden; Fortuna staat op de elfde positie.

Heracles was in de eerste helft een klasse beter dan Fortuna, dat zelden gevaarlijk werd richting het doel van Janis Blaswich. Toch was slechts één doelpunt, nota bene al na 52 seconden, het enige verschil tussen de teams van Wormuth en René Eijer. Een inzet van Mohammed Osman werd nog geraakt door Adrián en zodoende liepen de bezoekers uit Limburg eigenlijk bijna heel de wedstrijd achter de feiten aan.

Heracles zocht in de eerste helft naar een tweede treffer, maar Alexei Koselev verleende geen medewerking. De doelman van Fortuna keerde pogingen van Brandley Kuwas en Jesper Drost. Het team van Eijer kon zich hoe dan ook niet terug in de wedstrijd spelen, daar Blaswich attent reageerde op inzetten van Lazaras Lamprou en Lisandro Semedo. Fortuna hoopte na het klinken van het rustsignaal dat de achterstand alsnog in de tweede helft kon worden weggepoetst, maar de bezoekers kregen een fiks pak slaag.

Zes minuten na rust kopte Adrián na een voorzet vanaf de rechterkant de 2-0 binnen en vier minuten later betekende een eveneens rake knik van Drost de 3-0. Heracles wilde meer en zette na een uur spelen via wederom Adrián al de 4-0 op het scorebord: de Spanjaard werkte de bal met een lobje over Koselev, waar een prachtige panna aan vooraf was gegaan. Zelfs een eretreffer was Fortuna niet gegund: twintig minuten voor het einde voorkwam Bart van Hintum in de doelmond dat een inzet van Ahmed El Messaoudi over de lijn ging.

Heracles vergrootte in de laatste twintig minuten nog tweemaal de voordelige marge. Kristoffer Petersen was het eindstation van een heerlijke aanval en in de 78e minuut bekroonde Adrián zijn voortreffelijke avond met een vierde treffer: 5-0 en 6-0. De aanvaller, die na zaterdag de eerste Spanjaard ooit is die vier keer in een Eredivisie-duel scoort, kreeg luttele minuten later een publiekswissel en werd vervangen door Silvester van der Water.