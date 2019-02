Dapper Newport County kan in FA Cup niet stunten tegen Manchester City

Manchester City heeft zich zoals verwacht geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. De ploeg van Josep Guardiola won met 1-4 bij vierdedivisionist Newport County, al hield de thuisploeg in de eerste helft verrassend eenvoudig stand. Na rust liep Manchester City via Phil Foden (2x), Leroy Sané en Riyad Mahrez toch weg, al had het daarbij wel de hulp van de doelman nodig.

Dat Newport County de wedstrijd tegen de titelhouder van de Premier League als underdog begon, was een understatement te noemen. De club uit Zuid-Wales staat op de vijftiende plaats in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Door onder meer Leicester City en Middlesbrough uit te schakelen, stond Newport voor de tweede keer in de 107-jarige geschiedenis in de vijfde ronde van het grootste bekertoernooi van Engeland. Manchester City had het team dat zes dagen eerder met 6-0 won van Chelsea op zeven plaatsen gewijzigd. Zo werd Sergio Agüero vervangen door Gabriel Jesus en was er weer eens een basisplaats voor Mahrez.

Manchester City nam zoals verwacht in de openingsfase direct het initiatief en kreeg via Mahrez een kans, maar na een kwartier kroop de thuisploeg brutaal uit zijn schulp. Uit een verre ingooi van Mickey Demetriou belandde de bal op het hoofd van Tyreeq Bakinson, die de bal keurig richting de hoek kopte. Ederson moest zich helemaal strekken om met een knappe redding een zeer verrassende achterstand te voorkomen. De inworpen van Demetriou bleken een gevaarlijk wapen van Newport, want na twintig minuten spelen kwam de bal na een verre worp met wat geluk voor de voeten van Joss Labadie, maar zijn schot ging over het doel. Manchester City leek gewaarschuwd en kwam er via de actieve Mahrez enkele keren gevaarlijk uit, voordat Sané na een combinatie met David Silva op de bovenkant van de lat schoot. De regerend landskampioen kwam in de eerste helft echter geen moment in zijn eigen spel en zo eindigde de eerste drie kwartier doelpuntloos.

Newport was daarmee pas de vijfde club die Manchester City dit seizoen in de eerste helft van scoren hield. In de vorige editie van de FA Cup werden the Citizens verrassend uit de FA Cup geknikkerd door Wigan Athletic, dat uitkwam op het derde niveau. Dat rampscenario wilde de club koste wat kost voorkomen en vijf minuten wist Sané de score namens de bezoekers te openen. Op aangeven van Jesus werkte de Duitser de bal met een schot vanaf links achter de grabbelende Newport-doelman Joe Day. Manchester City leek na de verlossende openingstreffer de schroom van zich af te hebben geworpen, want het creëerde in korte tijd verschillende goede mogelijkheden. Twee daarvan waren voor Danilo: eerst schoot hij op de vuisten van Day, een paar minuten later ramde de Braziliaanse rechtsback uit een moeilijke hoek op de paal.

Een kwartier voor tijd leek Manchester City het duel definitief te beslissen. Foden stoomde aan de rechterkant van het veld op, speelde op de rand van het zestienmetergebied een tegenstander uit, en schoot de bal hard met links op doel. Day zag er opnieuw niet goed uit bij de op het oog houdbare poging van de talentvolle middenvelder. Via zijn handen belandde de bal in de rechterhoek: 0-2. Manchester City dacht vervolgens de wedstrijd rustig uit te spelen, maar Padraig Amond maakte vermoedelijk zijn meest bijzondere doelpunt uit zijn carrière. Na slap ingrijpen van Nicolás Otamendi tilde hij de bal over Ederson heen. In de daaropvolgende aanval maakte Foden aan alle twijfel een einde door na een individuele actie de bal achter de nu kansloze Day te schieten. Mahrez zorgde met een hard schot in de korte hoek voor de eindstand in het Rodney Parade: 1-4.