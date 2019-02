AZ imponeert op eigen veld en continueert briljante reeks

AZ heeft zaterdagavond de zesde overwinning van 2019 geboekt. Het elftal van trainer John van den Brom had voor eigen publiek geen kind aan VVV-Venlo en zegevierde uiteindelijk met duidelijke cijfers: 3-0. Door de overwinning komen de Alkmaarders na 22 competitiewedstrijden op 40 punten; nummer drie Feyenoord heeft 42 punten, maar komt later dit weekeinde nog wel in actie tegen FC Groningen. VVV-Venlo blijft voorlopig zevende staan.

AZ won zijn vijf voorgaande wedstrijden zonder ook maar één doelpunt te hoeven incasseren en ook tegen VVV zat de ploeg van Van den Brom al vroeg op rozen. Na gestuntel in de defensie van de Limburgers belandde de bal na zeven minuten voetballen in het strafschopgebied voor de voeten van Guus Til, die in de korte hoek Lars Unnerstall verschalkte: 1-0. Het betekende voor de middenvelder zijn derde doelpunt in de laatst twee duels, want vorige week was hij in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-3) al goed voor een dubbelslag.

VVV had in het AFAS Stadion weinig in de melk te brokkelen en schoot zichzelf na ruim twintig minuten opnieuw in de voet. Na balverlies in de opbouw zette Oussama Idrissi Calvin Stengs aan het werk, waarna het toptalent via verdediger Nils Röseler de 2-0 op het scorebord bracht. Ook in het restant van de eerste helft had AZ weinig te duchten van VVV. Toch was het bezoek op slag van rust nog dicht bij een aansluitingstreffer: na balverlies van Stengs schoot Patrick Joosten rakelings naast.

Kort na de onderbreking had Jonas Svensson de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar de rechterverdediger stuitte na een fraaie pass van van Mats Seuntjens op Unnerstall. Na een uur spelen viel de 3-0 alsnog: Seuntjes rondde af na voorbereidend werk van Adam Maher. AZ had de score in het laatste halfuur verder kunnen opvoeren, maar doordat pogingen van Fredrik Midtsjö en Stengs onschadelijk werden gemaakt door Unnerstall, bleef een monsterscore VVV uiteindelijk bespaard.