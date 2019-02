Perez: ‘Hij heeft er weinig kaas van gegeten, vooral zijn timing is dramatisch’

SC Heerenveen treedt zaterdagavond met Jizz Hornkamp in de verdediging aan tegen PSV. De twintigjarige belofte is van nature een centrumspits, maar heeft zich sinds kort als rechtsback in de basis gevochten bij de Friezen. Kenneth Perez heeft vooralsnog weinig begrip voor de keuze van trainer Jan Olde Riekerink om Hornkamp twee linies naar achter te halen.

De Deense analist zag Hornkamp vorige week als rechtsback schutteren tegen PEC Zwolle. "Hij is een spits, die nu als rechtsback speelt. Dat is best bijzonder, want hij heeft er weinig kaas van gegeten en vooral zijn timing is dramatisch”, oordeelt Perez zaterdagavond bij FOX Sports hard. Tegen PSV treft Hornkamp in de vorm van Steven Bergwijn een geduchte directe tegenstander.

"Als verdediger moet je leren wanneer je bijvoorbeeld een tackle moet inzetten of even weg moet blijven van de situatie. Maar hij timet continu verkeerd", vervolgt Perez. Het verbaast de oud-middenvelder allerminst dat Hornkamp moet wennen aan zijn nieuwe rol. "Als je eigenlijk een spits bent, dan is het heel moeilijk om te weten hoe je verdedigend moet staan. Hij weet niet hoe hij moet staan en op welk moment hij moet instappen. Dat is niet handig op die positie."

Hornkamp wordt door zijn opleiding als spits geacht een bijdrage te leveren aan het aanvalsspel van Heerenveen. "Maar zijn aanvallende kwaliteiten heb ik nog niet kunnen ontdekken", zegt Perez. "Soms zet je een goede voetballer bijvoorbeeld centraal achterin zodat hij de opbouw van achteruit kan verzorgen, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken wat deze jongen toevoegt op die positie, behalve heel veel onrust."