Worstelend Atlético wordt bij rentree Diego Costa gered door Griezmann

Atlético Madrid heeft na twee nederlagen op rij weer eens weten te winnen in LaLiga. Het elftal van trainer Diego Simeone zegevierde zaterdag dankzij een doelpunt in de tweede helft van Antoine Griezmann met minimaal verschil over stadsgenoot Rayo Vallecano: 0-1. Ondanks de zege hield het spel van Atlético niet over: de nieuwe nummer twee van de Spaanse competitie speelde matig en zal weinig indruk hebben gemaakt op Juventus, dat aankomende week de tegenstander is in de achtste finales van de Champions League.

Atlético gaat de laatste weken overduidelijk door een mindere fase. De ploeg van Simeone verloor zijn twee laatste wedstrijden van respectievelijk Real Betis (1-0) en Real Madrid (1-3) en ook tegen Rayo Vallecano kwamen de kwetsbaarheden van los Colchoneros aan het licht. Atlético maakte een inspiratieloze indruk en wist in de eerste helft behoudens een kopbal van Saúl Ñíguez in aanvallend opzicht weinig gevaar te stichten.

Namens de thuisploeg kreeg Adrián Embarba de grootste kans voor rust: hij stuitte in kansrijke positie op doelman Jan Oblak. Na een uur spelen werd Diego Costa van stal gehaald door Simeone: de robuuste spits betrad het veld als vervanger van Vitolo en maakte zo zijn eerste minuten voor Atlético sinds 2 december 2018. Daarnaast kwam ook Thomas Lemar als invaller binnen de lijnen.

Het spel van Atlético werd er niet veel beter op. Toch wist de formatie van Simeone een kwartier voor tijd de score te openen: Álvaro Morata won in de zestien het duel van Abdoulaye Ba, waarna Griezmann via een verdediger Rayo Vallecano raak volleerde. Morata had de wedstrijd negen minuten voor tijd in het slot kunnen gooien, maar de Spaanse spits kwam oog in oog met doelman Stole Dimitrievski niet tot een schot. Atlético wist de zege desalniettemin over de streep te trekken en komt daardoor op 47 punten uit 24 duels; koploper Barcelona heeft na 23 wedstrijden 51 punten en speelt later op de dag nog op eigen veld tegen Real Valladolid.