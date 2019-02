De bizarre droogte van Luis Suárez in uitduels in de Champions League

Olympique Lyon en Barcelona maken zich op voor de eerste achtste finale in de Champions League. Het team van trainer Bruno Génésio verloor een week geleden met 1-0 bij OGC Nice, maar dat was ook de enige misstap in een reeks van zeven officiële duels waarin zes zeges werden geboekt. Barcelona maakte zaterdagavond tegen Real Valladolid (1-0) een einde aan een serie van drie opeenvolgende remises, maar overtuigend was het niet. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Groupama Stadium, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

Luis Suárez staat weliswaar vijfde op de ranglijst van topscorers aller tijden van Barcelona, maar desondanks is de aanvaller al jaren bezig aan een opmerkelijke reeks in uitwedstrijden in de Champions League. De Uruguayaan scoorde op 16 september 2015 (!) in de 21e minuut van het Champions League-duel met AS Roma (1-1), in het Stadio Olimpico. Sindsdien slaagde el Pistolero er echter niet meer in om in een uitduel in het Europese miljardenbal een doelpunt voor Barcelona te maken, of zelfs een andere treffer van een ploeggenoot voor te bereiden.

Suárez wacht zodoende al 1.418 speelminuten op een Champions League-doelpunt of -assist in een ander stadion dan het Camp Nou. Dat komt neer op bijna een volledige dag: 23 uur en 38 minuten. De aanvaller kwam toentertijd in de resterende zeventig minuten in Rome niet tot een assist of nog een tweede doelpunt en was in de daaropvolgende vijftien uitduels (!) in het toernooi op geen enkele manier bij een goal betrokken. Dat had in 2015/16 geen gevolgen voor de duels met BATE Borisov (0-2) en Arsenal (0-2), maar op 13 april 2016 was Atlético Madrid met 2-0 te sterk en strandden de Catalanen in de kwartfinales.

In 2016/17 presteerde Barcelona wisselvallig in Europese uitwedstrijden, met de nederlagen in de knock out-fase tegen Paris Saint-Germain (4-0) en Juventus (3-0) als dieptepunt. Op 1 november 2016, in de groepsfase, was ook Manchester City te sterk: 3-1. Barcelona kon buiten het Camp Nou alleen van Borussia Mönchengladbach (1-2) en Celtic (0-2) winnen. Een seizoen later, in 2017/18, kon Suárez evenmin het verschil maken en namen de prestaties van Barcelona buitenshuis bedenkelijke vormen aan: Olympiacos (0-0), Juventus (0-0), Chelsea (1-1) en AS Roma (3-0) hielden in eigen huis Suárez en consorten in bedwang. Alleen Sporting Portugal ging voor eigen publiek onderuit tegen los Azulgrana, nota bene door een eigen goal van Sebastián Coates: 0-1.

Suárez deed dit seizoen in twee van de drie uitduels in de Champions League mee, maar ook tegen Tottenham Hotspur (2-4) en Internazionale (1-1) had hij geen enkel aandeel in de score. Opvallend is dat de aanvaller in thuisduels in de Champions League wél over een uitstekend doelpuntenmoyenne beschikt. In dezelfde tijdspanne speelde Suárez namelijk zestien duels voor eigen publiek en scoorde hij elf keer. Niet onbelangrijk: zeven doelpunten daarvan vielen in vijf duels in 2015/16, waardoor ook zijn hoeveelheid doelpunten in de laatste 2,5 jaar eigenlijk bijzonder tegenvalt. Afgelopen seizoen maakte de Uruguayaan maar één goal in Europa; in de eerste kwartfinale tegen AS Roma (4-1).

Statistieken Opta: Olympique Lyon - Barcelona

O Barcelona verloor niet één van de laatste zes voorgaande duels met Olympique Lyon, vier zeges, stuk voor stuk in de Champions League. De Spaanse topclub kwam in elk van deze officiële ontmoetingen tot minimaal één doelpunt.

O De laatste officiële ontmoeting tussen Olympique Lyon en Barcelona dateert van tien jaar geleden, in de achtste finales van de Champions League. Het heenduel op Franse bodem op 24 februari 2009 eindigde in 1-1, waarna de Catalanen het karwei op 11 maart 2009 voor eigen publiek afmaakten: 5-2.

O Zowel Olympique Lyon als Barcelona leed dit seizoen in de groepsfase van de Champions League geen enkele nederlaag. Het is de eerste keer dat twee ongeslagen teams in de knock out-fase tegenover elkaar staan sinds de ontmoeting tussen Barcelona en Manchester United in de halve finales van 2007/08.

O Olympique Lyon overleefde voor het eerst sinds 2011/12 de groepsfase van de Champions League. Vijf van de zes keren dat les Gones in de achtste finales stonden, was dat echter ook het hoogst haalbare.

O Barcelona staat voor het vijftiende opeenvolgende seizoen in de knock out-fase van de Champions League. Alleen de huidige reeks van Real Madrid, 22 seizoenen op rij, overtreft die van de Catalanen. Barcelona kwam in 2006/07 tegen Liverpool voor het laatst niet voorbij de achtste finales.

O Olympique Lyon speelde in elk van de laatste vijf Champions League-duels gelijk. Een zesde remise op rij zou een evenaring van het toernooirecord door AEK Athene (2002/03) en Rangers FC (2005/06) zijn.

O Olympique Lyon had in de groepsfase van de Champions League gemiddeld 44 procent balbezit; het laagste percentage van alle overgebleven deelnemers in het toernooi. Opvallend: alleen Real Madrid (65%) had in de groepsduels een hoger percentage balbezit dan Barcelona (64%).

O Olympique Lyon kreeg in de groepsfase van de Champions League elf tegendoelpunten om de oren; het hoogste aantal onder de overgebleven deelnemers aan het toernooi.

O Alle vijf tegentreffers van Barcelona dit seizoen in de Champions League vielen in de tweede helft. Drie van deze vijf tegengoals werden zelfs in de tachtigste minuut of later gemaakt.

O Memphis Depay bereidde dit seizoen vier doelpunten in de Champions League voor en staat daarmee op een gedeelde eerste plaats, samen met Kylian Mbappé en Riyad Mahrez. De laatste voetballer van Olympique Lyon die tot minimaal vier assists in één Champions League-seizoen kwam, was Juninho Pernambucano (vier) in 2008/09.

O Sinds, en inclusief, de Champions League-finale van 2008/09 was Lionel Messi namens Barcelona goed voor negentig doelpunten in evenzoveel basisplaatsen in het Europese miljardenbal.