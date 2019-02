Weghorst trefzeker bij Wolfsburg; Schalke houdt stand met tien man

VfL Wolfsburg heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de strijd om Europees voetbal. Die Wölfe wonnen dankzij onder meer een benutte penalty van Wout Weghorst met 3-0 van FSV Mainz 05 en stijgen voorlopig over Eintracht Frankfurt heen naar de vijfde plaats. Schalke 04 hield, ondanks dat het de gehele tweede helft met een man minder speelde, een punt over aan het bezoek van SC Freiburg, terwijl RB Leipzig en TSG 1899 Hoffenheim hun wedstrijden allebei wisten te winnen.

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 3-0

Met Weghorst en Boëtius in de basis en Paul Verhaegh op de bank was er sprake van een aardige Nederlandse afvaardiging in de Volkswagen Arena. Wolfsburg had voor eigen publiek niet lang nodig om op voorsprong te komen, aangezien Maximilian Arnold na vier minuten spelen al voor de openingstreffer zorgde. Nieuwe doelpunten bleven daarna ruim een uur uit, maar de thuisploeg gooide het duel daarna ook snel in het slot. Na raadpleging van de VAR door scheidsrechter Benjamin Cortus mocht Weghorst met nog dik twintig minuten te gaan aanleggen voor een strafschop en hij schoot zijn negende goal van het seizoen onberispelijk binnen. Acht minuten later moest Florian Müller de bal vervolgens opnieuw uit zijn net vissen, daar Robin Knoche na een scrimmage voor het doel van Mainz voor de beslissingstreffer kon zorgen.

Schalke 04 - SC Freiburg 0-0

Jeffrey Bruma moest bij de thuisploeg genoegen nemen met een plek op de bank en hij zag vanaf de zijlijn hoe Schalke na een halfuur spelen een penalty mee leek te krijgen. Raadpleging van de VAR deed scheidsrechter Frank Willenborg echter anders beslissen een paar minuten voor rust stond de arbiter opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Suat Serdar voerde ter hoogte van de middenlijn namelijk een forse charge uit op Mike Frantz en mocht meteen inrukken met een rode kaart. Freiburg was daarop in de tweede helft duidelijk de bovenliggende partij en kreeg via Jerôme Gondorf, Luca Waldschmidt, Vincenzo Griffo, Philipp Lienhart ook kansen om op voorsprong te komen. In de slotfase leek Freiburg echter het deksel op de neus te krijgen, maar Schalke kreeg nadat de VAR eraan te pas moest komen opnieuw geen strafschop mee. Christian Günter ontving in de blessuretijd nog wel zijn tweede gele kaart, waardoor ook de bezoekers de wedstrijd met tien man eindigden.

VfB Stuttgart - RB Leipzig 1-3

Stuttgart verkeert in degradatiegevaar en kon de punten tegen Leipzig goed gebruiken, maar het waren de bezoekers die vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwamen. De bal werd na een scrimmage binnengeschoten door Yussuf Poulsen: 0-1. Stuttgart richtte zich echter op en kwam na een kwartier spelen op gelijke hoogte. Steven Zuber benutte een strafschop, na hands van Leipzig-verdediger Willi Orban. De thuisploeg drukte door en kwam kort voor rust bijna op voorsprong toen een poging van Ozan Kabak van de lijn werd gehaald. Toch was het Leipzig dat na de pauze de leiding nam. Uit een fraaie vrije trap zette Marcel Sabitzer zijn ploeg in de 68e minuut op voorsprong. Het verzet van Stuttgart was daarmee gebroken, zeker toen Poulsen een kwartier voor tijd uit een snelle uitbraak zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maakte. Stuttgart had vijf minuten voor het einde nog wel pech, toen een doelpunt van Mario Gómez werd afgekeurd vanwege buitenspel.

1899 Hoffenheim - Hannover 96 3-0

De thuisploeg kende een droomstart tegen Hannover, dat voorafgaand aan het duel voorlaatste stond in de Bundesliga. Een fout in de verdediging werd na vier minuten fraai afgerond door Joelinton, die de bal door de benen van doelman Michael Esser speelde. In de veertiende minuut verdubbelde Hoffenheim de voorsprong: een vrije trap van Kerem Demirbay werd fraai binnengekopt door Ishak Belfodil. Aangever Demirbay was kort voor rust zelf dichtbij een treffer, maar zijn poging trof de lat. Hoffenheim kreeg ook in de tweede helft grote kansen om de voorsprong uit te breiden, Niko Schulz, Andrej Kramaric en Demirbay hadden hun vizier niet op scherp staan. Het derde doelpunt viel tien minuten voor tijd alsnog; Demirbay schoof op aangeven van Schultz beheerst binnen.