‘Memphis kan een van de drie beste spelers van de wereld worden’

Memphis Depay was afgelopen seizoen, verspreid over alle competities, nog goed voor 22 doelpunten namens Olympique Lyon, maar in de huidige voetbaljaargang blijf hij vooralsnog steken op 6 treffers. De aanvaller maakte in november zijn laatste doelpunt en heeft sindsdien moeite om zijn topvorm te hervinden. Ploeggenoot Rafael da Silva heeft echter nog steeds alle vertrouwen in de kwaliteiten van Depay.

“Het draait bij hem om constantheid. Memphis mag ervan dromen om een top drie-speler van de wereld te worden als hij elke wedstrijd geweldig speelt, net zoals Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar doen. Of spelers die daar dicht tegenaan zitten als Antoine Griezmann. Als Memphis dat ook doet, kan hij dat niveau bereiken”, laat de Braziliaan optekenen door Omnisport.

“Nu is het zo dat hij de ene wedstrijd buitengewoon presteert en de volgende wedstrijd niet goed speelt. Hij moet die balans zien te vinden en geweldige wedstrijden afwisselen met goede wedstrijden. Nu is het zo dat hij soms geweldig speelt en soms helemaal niet goed. Als hem dat lukt, zal dat de grootste verandering voor hem teweegbrengen.”

Depay kreeg, nadat hij een paar dagen te laat terugkeerde voor de voorbereiding, aan het begin van het seizoen flink wat kritiek te verwerken van de fans van Lyon. Rafael geeft echter aan dat zijn ploeggenoot altijd professioneel is: “Als persoon is hij misschien net iets anders, maar voor mij is dat normaal. Hij houdt waar hij van houdt, zo simpel is het. Sommige mensen vinden dat alle voetballers hetzelfde moeten zijn, maar dat is hij misschien niet.”

“Hij is een professional. Veel mensen denken van niet, maar Memphis is enorm professioneel. Ik weet dat hij aan het begin te laat was, maar ik denk dat dat ook met communicatie te maken had. Natuurlijk was het ook wel een beetje zijn schuld. Maar hij is altijd op tijd, doet het goed op de training en speelt goed. Dat kan ik zeggen omdat ik elke dag met hem samenwerk en hij een geweldige prof is.”