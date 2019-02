Sir Alex Ferguson eenmalig weer op de bank bij Manchester United

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Manchester United ten koste van Bayern München op sensationele wijze de Champions League in de wacht sleepte en vanwege dat heuglijke feit organiseren de Engelsen een benefietwedstrijd. Sir Alex Ferguson zal in het duel tussen de Manchester United Legends en de Bayern München Legends als trainer op de bank plaatsnemen.

Het is voor het eerst dat de Schot als oefenmeester op Old Trafford actief is, nadat hij in 2013 met de landstitel afscheid nam van de club. Hij had de club liefst 27 jaar onder zijn hoede. In het seizoen 1998/99 won Manchester United door twee doelpunten in de blessuretijd de finale in Barcelona. Huidig interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer maakte kort voor tijd het winnende doelpunt.

The Red Devils wonnen dat jaar de treble, door naast de Champions League ook de landstitel en de FA Cup in de wacht te slepen. Op 26 maart wordt met de benefietwedstrijd teruggeblikt op het succesvolle jaar. Alle opbrengsten van het duel komen ten goede aan de Manchester United Foundation, dat zich inzet voor sociaal-maatschappelijke projecten.

Dat de Schot eenmalig op de voor hem zo bekende plek in de dug-out plaatsneemt, betekent dat hij aan de betere hand is. Ferguson onderging in mei een hersenoperatie, nadat hij met spoed in het ziekenhuis was opgenomen. Inmiddels is hij weer regelmatig op de tribune van zijn oude club te vinden.