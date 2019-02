Jürgen Locadia en Ashley Cole trefzeker tijdens bekerduel in Brighton

Brighton & Hove Albion heeft zich zaterdagmiddag ten koste van Derby County weten te plaatsen voor de kwartfinales van de FA Cup. De ploeg uit de Premier League was, mede dankzij een goal van Jürgen Locadia, met 2-1 te sterk voor de tegenstander uit de Championship. Aan de kant van Derby zorgde invaller Ashley Cole voor het enige doelpunt.

Brighton, dat zonder Davy Pröpper, maar met Alireza Jahanbakhsh aan het treffen begon, had in de vorige ronde nog een replay nodig om zich te ontdoen van West Bromwich Albion. Zo ver kwam het echter niet tegen het Derby van Frank Lampard. The Seagulls waren in het grootste deel van de eerste helft de bovenliggende partij en een schuiver van Anthony Knockaert op aangeven van Yves Bissouma betekende met iets meer dan een halfuur op de klok de openingstreffer voor de thuisploeg.

The Rams dachten vervolgens met een 1-0 achterstand de rust te halen, maar diep in de blessuretijd van de eerste helft ging het nog een keer mis. Nadat een schot van Bissouma in eerste instantie nog op de paal belandde, stond Locadia namelijk op de goede plek om de rebound in het lege doel te werken. In de tweede helft zorgde de invalbeurt van Cole, die voor het eerst sinds januari 2014 weer eens zijn opwachting maakte in de FA Cup, voor de eerste opleving.

De 38-jarige linksback nam vervolgens tien minuten voor tijd zelf met het hoofd de aansluitingstreffer voor zijn rekening, maar Derby slaagde er niet meer in om langszij te komen. Een late invalbeurt van Florian Jozefzoon bracht het aantal Nederlanders op het veld overigens nog op drie, daar Kelle Roos de negentig minuten volmaakte in het doel van de bezoekers.