Zaterdag, 16 Februari 2019

Paris Saint-Germain vangt bot bij wereldkampioen

Milan Skriniar is de favoriet van Ole Gunnar Solskjaer als het gaat om het halen van een nieuwe centrale verdediger in de zomer. Kalidou Koulibaly en Joachim Andersen staan eveneens op het lijstje bij Manchester United. (The Independent)

Will Donkin lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen in China. Hebei China Fortune en Shenzhen FC strijden om de handtekening van middenvelder van Crystal Palace. (The Sun)

N’Golo Kanté heeft geen trek in een transfer naar Paris Saint-Germain. Als de controleur aankomende zomer bij Chelsea vertrekt, wil hij liever naar Bayern München, Barcelona of Real Madrid. (Le10Sport) Als de controleur aankomende zomer bij Chelsea vertrekt, wil hij liever naar Bayern München, Barcelona of Real Madrid.

Gareth Bale komt niet altijd in de plannen van Santiago Solari voor en wordt mogelijk binnenkort ook nog geschorst voor het maken van een ‘obsceen gebaar’. De Welshman is echter niet van plan om Real Madrid in de zomer te verlaten. (The Times)

Dries Mertens gaat Marek Hamsík mogelijk achterna. De Belg komt nauwelijks meer in de plannen van Napoli-trainer Carlo Ancelotti voor en denkt daarom aan een financieel lucratief avontuur in China. (Diverse Italiaanse media)