‘Ze lieten hun voeten spreken en geloofwaardigheid Ten Hag is nu in het geding’

David Neres moet dit seizoen vaker dan hem lief is genoegen nemen met een plek op de bank, maar de Braziliaan mocht woensdag in de Champions League tegen Real Madrid weer eens in de basis beginnen bij Ajax en maakte een sterke indruk. Naast Neres wordt ook Donny van de Beek vaak gewisseld door trainer Erik ten Hag en ook hij speelde een goede wedstrijd tegen de Koninklijke. Volgens Henk Spaan kan Ten Hag dan ook niet meer om de twee heen.

“Als er twee spelers tegen Real Madrid hun voeten hebben laten spreken, zijn zij het. De geloofwaardigheid van de trainer is nu in het geding”, schrijft hij in Het Parool. “Neres moet helemaal niet naar China, maar naar een Europese topclub. Van de Beek, de grote sterkhouder van Ajax' middenveld, mag natuurlijk nooit meer worden gewisseld. Blijft het probleem van de vervanging. Wie moet eruit?”

Ajax trad tegen Real Madrid, net zoals eerder in de Champions League tegen bijvoorbeeld Bayern München, aan met Dusan Tadic in de spits. Spaan ziet geen reden om deze speelwijze in de Eredivisie niet te gebruiken en hij hoopt dan ook dat de Serviër in die rol blijft spelen: “Hij heeft niet de snelheid voor een counter, maar met Van de Beek achter hem, die het inzicht en de techniek heeft om elke, maar dan ook elke tweede bal te veroveren, is Tadic de ideale, kaatsende speler voor een elftal dat pressing wil spelen.”

“Het lijkt trouwens de enige methode die Ajax goed beheerst, dus waarom uit tegen Madrid niet hetzelfde geprobeerd? Sergio Ramos is er niet bij, die in de Arena een formidabele partij speelde. ‘Dat mag ook weleens worden gezegd’, zeggen de mensen dan.” Ajax hervat de Eredivisie zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De return tegen Real Madrid staat op 5 maart op het programma in het Santiago Bernabéu en de Amsterdammers gaan dan proberen om de 1-2 thuisnederlaag weg te poetsen.