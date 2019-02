‘Juventus ziet in ‘man van vijftig miljoen’ alternatief voor dure De Ligt’

Aangezien Andrea Barzagli waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste seizoen en Giorgio Chiellini ook op leeftijd begint te raken is Juventus op zoek naar een nieuwe centrale verdediger voor de toekomst. Matthijs de Ligt wordt gezien als de grote favoriet voor een zomerse overstap naar Turijn, maar La Vecchia Signora is niet van plan alle aandacht op de aanvoerder van Ajax te vestigen en zo het risico te lopen helemaal mis te grijpen.

De Ligt wordt namelijk ook genoemd bij onder meer Manchester City en, vooral, Barcelona en de kans is aanwezig dat er in de komende maanden een flinke biedingsoorlog losbarst rondom de Oranje-international. Als Juventus er niet in slaagt om De Ligt te strikken, komt Éder Militão echter mogelijk in beeld, zo weet Rai Sport zaterdagochtend te melden.

Technisch directeur Fabio Paratici was dinsdag aanwezig bij het Champions League-duel tussen AS Roma en FC Porto om Nicolò Zaniolo en Militão aan het werk te zien en raakte toen opnieuw onder de indruk van de verdediger van os Dragões. De 21-jarige Braziliaan beschikt bij FC Porto over een transferclausule van vijftig miljoen euro en hoewel dit een flink bedrag is, is het naar alle waarschijnlijk nog twintig of dertig miljoen minder dan er op tafel gelegd moet worden voor De Ligt.

Om zich te kunnen versterken met Militão zal Juventus overigens ook af moeten zien te rekenen met een aantal concurrenten, daar de verdediger in de afgelopen maanden ook in verband werd gebracht met clubs als Real Madrid, Manchester United en Liverpool. De enkelvoudig international van de Goddelijke Kanaries werd afgelopen zomer overigens voor slechts vier miljoen euro door FC Porto overgenomen van São Paulo.