‘Dumfries kwam vorige week weg met een ippon en ik krijg nu penalty tegen…’

Go Ahead Eagles leek met ruststand van 4-2 voorsprong vrijdagavond op een overwinning op NEC af te stevenen. De Nijmegenaren kwamen dankzij een rake penalty van Ferdy Druijf en een laat doelpunt van Mike Trésor Ndayishimiye echter toch nog terug tot een 4-4 gelijkspel en dat zorgde voor flink wat chagrijn in Deventer. Aanvoerder Jeroen Veldmate, die zelf tweemaal scoorde, was vooral niet te spreken over het penaltymoment waaruit uiteindelijk de 4-3 viel.

“Ik ben pislink. Ik snap wel dat we met z’n allen op die scheidsrechter afgaan. Dit is een emotionele sport en de emoties liepen bij ons hoog op. Ik begrijp het gewoon niet…. Deze arbiter nam de meest vreemde beslissingen”, was hij na afloop tegenover de Stentor duidelijk over scheidsrechter Christiaan Bax. De arbiter besloot met nog dik twintig minuten na een vermeende overtreding van Veldmate op Druif naar de penaltystip te wijzen, waarna de van AZ gehuurde spits de strafschop zelf benutte.

“De beste man wordt door de KNVB op pad gestuurd met fraaie richtlijnen, maar ik zie vorige week Denzel Dumfries van PSV een ippon uitdelen die onbestraft blijft. Ik kom in een licht duel met die jongen van NEC. Als we hier al strafschoppen voor gaan geven…”, vervolgde de boze Veldmate zijn verhaal. De verdediger zag vervolgens hoe de penalty NEC weer terug in het zadel hielp en hij is van mening dat de wedstrijd heel anders verlopen zou zijn als er niet gefloten was.

Veldmate krijgt bijval van trainer John Stegeman, die vond dat Bax over het algemeen geen sterke indruk maakte: “We hadden moeten scoren, maar doen dat niet en dan is zo’n penalty-moment cruciaal. Dat was er echt geen een…. Hier geeft niemand een strafschop voor, mijnheer Bax wel en heeft de primeur. Hij maakte sowieso geen sterke indruk, vond ik. Er waren meer beslissingen niet goed, maar met de strafschop zet hij de wedstrijd op z’n kop.”