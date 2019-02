Luuk de Jong: ‘Die twee halen het bloed onder je nagels vandaan’

Luuk de Jong eindigde al drie keer als tweede op de topscorersranglijst van de Eredivisie. In het seizoen 2011/12 achter Bas Dost, in 2014/15 achter Memphis Depay en het seizoen daarop achter Vincent Janssen. Als de goaltjesdief zijn voorsprong aan kop dit seizoen echter vast weet te houden, wordt hij na iconen als Romario, Ronaldo en Ruud van Nistelrooij de negende PSV-speler in de geschiedenis die zich tot topscorer van Nederland kroont.

Door Peter van Drunen

Na 21 duels staat de teller op 20 doelpunten en de zeventienvoudig Oranje-international heeft daarmee een voorsprong van 7 doelpunten op eerste achtervolger Dusan Tadic. Toch rept de spits nauwelijks over individuele doelstellingen. Bij De Jong gaat het over het collectief en over teambelang. “Voor mij telt alleen het kampioenschap”, zegt hij stellig. “Als we dat als team bereiken, dan komen de individuele prijzen vanzelf.”

Bekijk hierboven het volledige interview met Luuk de Jong over zijn positie als topscorer, over verdedigers die hem het leven zuur maken en over zijn voorbeelden als spits.

De Jong ergert zich aan verdedigers die hem met overtredingen van het scorebord proberen te houden. In die categorie spannen volgens hem FC Groningen-verdedigers Mike te Wierik en Julian Chabot de kroon. “Dat zijn twee lastige verdedigers die het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen. Ze gaan hard het duel in en gaan soms ook over het randje. Dat maakt het gevaarlijk wat ze doen.”

De spits van de regerend kampioen weet niet direct een groot voorbeeld te noemen, al liet hij zich vroeger wel inspireren door Arsenal-spits Thierry Henry. “Dat is natuurlijk een heel ander type speler dan ik, maar als kind vond ik zijn manier van voetballen en zijn snelheid fantastisch. Later bij De Graafschap en vooral bij FC Twente heb ik veel beelden van topspitsen bekeken om mezelf verder te ontwikkelen.” Zaterdagavond om 19.45 uur speelt De Jong met koploper PSV het uitduel met sc Heerenveen.