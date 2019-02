Boere over wild gerucht: 'Ik weet niet waar zo'n verhaal vandaan komt'

Tom Boere kende met FC Twente een moeizame eerste seizoenshelft en raakte in januari nog zijn basisplaats kwijt. Samen met Jari Oosterwijk vormt hij de aanval van de Tukkers en het duo heeft zijn draai inmiddels gevonden. Dat werd bovendien ook hoog tijd voor Boere, want vorige maand was iedereen er in Enschede van overtuigd dat er een nieuwe spits moest komen. “Je voelde aan alles dat ze niet tevreden waren", vertelt Boere in gesprek met TC Tubantia.

"De roep om een nieuwe spits werd steeds luider. Dan is het maar net de vraag hoe je daar mee omgaat. Gooi je je kont tegen krib en laat je het lopen, of bijt je je ergens in vast”, aldus Boere, die gemotiveerder dan ooit raakte en dit seizoen op 12 goals staat na 22 wedstrijden. "Het heeft me getriggerd."

Boere was altijd gewend om te spelen met twee buitenspelers aan zijn zijde. In het twee-spitsensysteem heeft hij een andere rol en daar begint hij steeds beter gewend aan te raken. “De vrijheid die ik nu krijg is prettig, maar ik ben het er niet mee eens dat ik niet in een drie-spitsensysteem op het hoogste niveau uit de voeten kwam. Ook toen maakte ik wel mijn loopacties, maar dan kwamen lang niet altijd de ballen.”

Hoewel Boere en Oosterwijk een goed duo vormen, werd Fred Friday aangetrokken als extra spits. Het zorgde ervoor dat Boere in de slotfase van de transferwindow in verband werd gebracht met het Turkse Sivasspor. "Mijn zus belde me op en vroeg of ik naar Turkije ging. Ja, op vakantie misschien, antwoordde ik. Ik weet niet waar zo'n verhaal vandaan komt. Zoiets wordt enorm opgeblazen, want ik heb nooit iets van die club gehoord.”

