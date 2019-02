‘Huntelaar en Sulejmani hebben in financieel opzicht iets meer betekend’

PSV gaat deze speelronde op bezoek bij sc Heerenveen, de club waar Ruud van Nistelrooij in het seizoen 1997/98 speelde. De oud-international kwam over van FC Den Bosch en werd een jaar later voor een recordbedrag van twaalf miljoen gulden aan PSV verkocht. De spits ontwikkelde zich stormachtig en groeide bij clubs als Manchester United en Real Madrid uit tot een spits van wereldklasse. “Dat heeft me niet verrast”, aldus erevoorzitter Riemer van der Velde.

“Zo’n bezeten vent heb ik zelden gezien” aldus Van der Velde, die lovend praat over Van Nistelrooij, momenteel trainer van PSV Onder-19. “Hij had denk ik een paar procent minder aanleg dan Marco van Basten, maar met zijn enorme gretigheid heeft hij dat gecompenseerd. Ik denk dat hij als trainer ook zijn sporen zal verdienen, net als Dirk Kuijt en Mark van Bommel. Belangrijk is dat ook hij een goede adviseur om zich heen heeft, zoals Van Bommel dat met Bert van Marwijk heeft.”

Van Nistelrooij vertrok in 1998 voor wat toen een record bedrag was. Of de Van Gol de beste aankoop van Heerenveen ooit is geweest in de tijd dat Van der Velde voorzitter was? “Je kunt spelers in verschillende tijden eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Klaas-Jan Huntelaar en Miralem Sulejmani hebben in financieel opzicht nog iets meer betekend, maar dat was ook alweer later. We hebben met bijvoorbeeld Afonso Alves, Marcus Allbäck, Georgios Samaras, Alfred Finnbogason een aardige naam opgebouwd als het gaat om het aantrekken van aanvallers.”

“Dat zijn geen beslissingen waarmee ik me meer bemoei”, aldus Van der Velde als hij gevraagd wordt of Van Nistelrooij ooit trainer van Heerenveen kan worden. “Ik wil ook niemand voor de voeten lopen. Als mens paste en past hij hier zonder twijfel. Met zijn ervaring op alle niveaus in het voetbal en nu als jeugdcoach kan hij het ook in het trainersvak ver schoppen.”