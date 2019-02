Mahi verklaart transfer naar FC Zürich: ‘Ze hebben mooie plannen met me’

Mimoun Mahi verlaat FC Groningen na dit seizoen transfervrij voor FC Zürich, zo werd vrijdag bekend. De Zwitserse club hoopte de aanvaller deze maand al te strikken, maar er werd geen akkoord bereikt over de hoogte van de transfersom. In gesprek met het Dagblad van het Noorden gaat Mahi in op zijn aanstaande overstap naar zijn nieuwe werkgever.

Mahi vindt dat hij met FC Zürich een stap vooruit zet. “Ze spelen daar bijna ieder jaar Europa League. Verder lijkt Zwitserland me een prima land”, aldus de Marokkaanse aanvaller. “Ik heb de club een keer bezocht en ben met Marokko eens in Genève geweest. Het lijkt me er heel veilig, ook voor mijn familie. Dat vind ik belangrijk. Ze hebben mooie plannen met me. Ik kan me er verder ontwikkelen.”

De maakt het seizoen af in Groningen en zal dat naar eigen zeggen vol overgave doen. "Ik ben de club dankbaar voor de kansen die ik hier in ruim vier jaar heb gehad. Het minste dat ik kan terugdoen is me vol overgave storten op een zo goed mogelijk eindresultaat", vertelt hij. "Er is nu duidelijkheid. Ik kan de randzaken achter me laten en me weer concentreren op datgene wat ik het liefste doe, voetballen.”

Mahi ontbrak door de transferperikelen zondag al in de wedstrijdselectie voor het duel tussen Groningen en Vitesse, al gaf trainer Danny Buijs na die wedstrijd aan dat zijn speler ziek was. De spits speelde in totaal vierenhalf jaar voor de Groningers en kwam in die periode tot 126 officiële optredens. Zürich is momenteel de nummer vier van de Zwitserse competitie. De ploeg van trainer Ludovic Magnin en is dit seizoen actief in de Europa League. Donderdagavond werd het eerste duel met Napoli in de zestiende finales van het toernooi met 1-3 verloren.