Van Hanegem: ‘Het gaat al jaren niet goed, de titel in 2017 was een incident’

Willem van Hanegem hoopt dat Feyenoord blijft voetballen in De Kuip. De oud-international, die zaterdag zijn 75ste verjaardag viert, is fel tegenstander van de plannen van de club over de bouw van het nieuwe stadion. De Kromme laat in een interview met de Volkskrant weten dat hij niet van plan is om ooit een stap te zetten in het nieuwe stadion.

De clubleiding is al een aantal jaar druk bezig om de bouw van een nieuw stadion te realiseren. Veel Feyenoord-fans zijn tegen de komst van het nieuwe onderkomen, onder wie Van Hanegem. Hij wil dat zijn club in De Kuip zijn wedstrijden blijft spelen. “Feyenoord City vind ik helemaal niks. Ik zal geen voet in dat station zetten”, vertelt Van Hanegem. “De directie had De Kuip minstens vijf jaar geleden moeten verbouwen. De club staat al jaren stil.”

Dat Feyenoord al jaren stil staat is volgens Van Hanegem af te lezen aan de sportieve prestaties dit seizoen. "Met 6-2 winnen van Ajax en een week later met 2-1 verliezen van Excelsior. Dan denk ik niet: fijn dat ik ondanks alles zielsveel van die club hou. Mijn liefde wordt zwaar op de proef gesteld.”

In zijn column voor het Algemeen Dagblad ventileert Van Hanegem vrijwel wekelijks zijn mening over de gang van zaken bij Feyenoord. Ook in andere media steekt hij zijn onvrede over de prestaties en beleidsvoering niet onder stoelen of banken. “Worden mensen weer boos, maar die zijn blind. Het gaat al jaren niet goed, de landstitel in 2017 was een incident.”