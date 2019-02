Beugelsdijk: ‘Ik word moe van die mensen, laat ik het zo zeggen’

Dankzij een doelpunt van Giovanni Troupée won ADO Den Haag vrijdagavond op eigen veld met minimaal verschil van PEC Zwolle (1-0). Tom Beugelsdijk speelde een prima wedstrijd en stapte uiteindelijk zonder gele kaart van het veld.

De centrumverdediger van ADO werd in zijn vijftien voorgaande competitieduels dit seizoen liefst tien keer op de bon geslingerd, waardoor hij nog maar twee kaarten verwijderd is van het record van Joeri de Kamps, Guy Ramos en Cristián Cuevas: zij ontvingen in het verleden twaalf gele kaarten in één Eredivisie-seizoen. "De hele week door hoor je dat je bijna het record in handen hebt. Andere mensen zijn er meer mee bezig dan ik", verzekert Beugelsdijk na afloop van het duel voor de camera van de NOS.

De stopper baalt van de commotie rondom zijn naderende kaartenrecord. "Ik weet dat ik op scherp sta en ik doe er alles aan om die kaart niet te pakken. Ik word ook moe van die mensen om mee heen, laat ik het zo zeggen", vervolgt hij. Beugelsdijk riskeert bij iedere gele kaart een schorsing, maar hij past zijn spel naar eigen zeggen niet drastisch aan. "Je houdt het wel in je achterhoofd, maar ik ga er niet anders door spelen. Ik moet het van mijn duelkracht hebben; als ik de duels niet aanga, kun je me net zo goed niet opstellen."

Beugelsdijk is blij met de drie punten die ADO overhield aan de krachtmeting met PEC, al erkent hij dat zijn ploeg regelmatig achteruit werd gedrukt door de bezoekers uit Zwolle. "Het was een hele spanende wedstrijd. Ik denk dat PEC wel het betere van het spel had, maar we kwamen goed met 1-0 voor en hebben de nul gehouden: prima wedstrijd. Ik vond PEC heel goed voetbal spelen. Ze lieten de bal lekker lopen. Daar hadden we het lastig mee, maar gelukkig stonden we goed en kwam er uiteindelijk weinig doorheen."