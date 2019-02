Update: Bayern haalt opgelucht adem na MRI-scan Kingsley Coman

Bayern München moet het wellicht voor onbepaalde tijd zonder Kingsley Coman stellen. De aanvaller raakte vrijdagavond in de slotminuten van het uitduel met FC Augsburg (2-3 winst) weer geblesseerd aan zijn linkerenkel, na een duel aan de zijkant. Daar Niko Kovac al drie keer gewisseld had, speelde Bayern de laatste minuten met tien man uit.

De eventuele afwezigheid van Coman komt op een vervelend moment voor Bayern. Niet alleen was de 22-jarige Fransman met twee treffers en een assist doorslaggevend in Augsburg, ook staat komende dinsdag het eerste Champions League-duel met Liverpool op het programma. Het is maar de vraag of hij het duel op Engelse bodem gaat halen.

“Het ziet er niet zo goed uit”, erkende Kovac na afloop van het duel in de WWK ARENA. “We zullen de blessure zaterdag verder onderzoeken. Dan kunnen we een beter oordeel vellen.” Coman raakte in het eerste competitieduel met TSG Hoffenheim (3-1) ook al geblesseerd aan hetzelfde gewricht. Hij stond vervolgens drie maanden buitenspel.

Coman was de laatste weken een van de betere spelers van Bayern, dat door de zwaarbevochten zege van vrijdagavond nog maar twee punten minder dan lijstaanvoerder Borussia Dortmund heeft. De nummer een van de Bundesliga speelt maandagavond echter nog uit tegen 1. FC Nürnberg.

Update 16 februari 10.52 uur - Bayern haalt opgelucht adem na MRI-scan Kingsley Coman

Kingsley Coman heeft geen zware blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen FC Augsburg van vrijdagavond. Uit een MRI-scan is gebleken dat de aanvaller niets heeft gebroken. Volgens BILD kan Coman dinsdag gewoon in actie komen als Bayern het in de achtste finales van de Champions League opneemt tegen Liverpool.