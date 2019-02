Onbegrip om rode kaart: ‘Wat ik deed? Helemaal niks, die gast duwde me’

Jaap Stam leed vrijdagavond op bezoek bij ADO Den Haag zijn eerste nederlaag als trainer van PEC Zwolle. Een ogenschijnlijk gelukkig doelpunt van Giovanni Troupé maakte in de Hofstad het verschil tussen beide teams (1-0). PEC blijft door verlies op een twaalfde plaats steken in de Eredivisie; nummer zestien Excelsior heeft vijf punten minder en komt later dit weekeinde nog in actie.

"We verdienden het zeker niet om deze wedstrijd te verliezen. Maar soms loopt het zo in voetbal, omdat het scoreverloop tegen zit", baalt Stam, geciteerd door de Stentor. Volgens de oud-verdediger heeft het gebrek aan scherpte voorin PEC opgebroken. "Je weet dat je tegen een ploeg als ADO, die als een blok speelt, geen tien kansen krijgt. Je krijgt er misschien twee of drie, en dan moet er absoluut eentje in. Dat is ons niet gelukt."

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd op slag van rust gemaakt door Troupé: de verdediger wilde vanaf de rechterkant ogenschijnlijk voorgeven op Tomas Necid, waarna zijn bal over doelman Mickey van der Hart en via de binnenkant van de paal tegen de touwen ging. "Ik zou het als speler niet meteen toegeven, maar die jongen probeerde een voorzet te geven", stelt Stam.

PEC verloor behalve drie punten ook Younes Namli in Den Haag: de creatieveling werd in de slotfase met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd door scheidsrechter Joey Krooij, gegeven na een opstootje met Sheraldo Becker. "Als je hiervoor geel geeft, kun je er elke wedstrijd wel tweehonderd geven", baalt Namli na afloop. "Na mijn eerste gele kaart was ik al in shock. Na de tweede helemaal. Wat ik deed? Helemaal niks. Die gast (Becker, red.) duwde me. De scheidsrechter zei: 'Je zoekt hem op'. Deze beslissing slaat helemaal nergens op."