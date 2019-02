Ronaldo en Dybala waarschuwen Atlético Madrid in generale Juventus

Juventus heeft een vlekkeloze generale repetitie achter de rug voor het Champions League-duel van volgende week met Atlético Madrid. De koploper van de Serie A had vrijdagavond op eigen veld geen kind aan laagvlieger Frosinone: 3-0. Paulo Dybala verzorgde met een schitterend doelpunt het hoogtepunt van de avond, terwijl ook Cristiano Ronaldo wist te scoren. Juventus heeft na 24 speelrondes 66 punten; achtervolger Napoli heeft 52 punten, maar speelt zondag nog wel thuis tegen Torino.

Juventus speelde in zijn vorige thuiswedstrijd na een 3-1 voorsprong tegen Parma met 3-3 gelijk, waardoor het elftal van trainer Massimiliano Allegri tegen Frosinone wat goed te maken had voor eigen publiek. Het begin van de thuisploeg mocht er in elk geval wezen, want Dybala tekende al na zes minuten voetballen voor de openingstreffer. De Argentijnse aanvaller werd op een meter of 25 van het doel aangespeeld door Ronaldo, waarna hij met een fantastische uithaal de bovenhoek wist te vinden: 1-0.

De bezoekers hadden weinig in de melk te brokkelen en moesten toezien Juventus amper een kwartier na de openingstreffer van Dybala ook de 2-0 op het scorebord bracht. Marco Sportiello redde in eerste instantie nog knap op een kopbal van Mario Mandzukic, maar op de inzet van Leonardo Bonucci had de doelman van Frosinone vervolgens geen antwoord. Juventus nam daarna enigszins gas terug, maar gaf in defensief opzicht weinig weg en haalde de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren.

Na ruim een uur voetballen wist ook Ronaldo zijn treffer mee te pikken. De Portugese vedette werd in het strafschopgebied van Frosinone vrijgespeeld door Mandzukic, waarna hij met een hard schot de korte hoek vond: 3-0. In het laatste halfuur kon Juventus definitief de krachten sparen richting de kraker van woensdag met Atlético Madrid. Ronaldo werd na zijn treffer onmiddellijk gewisseld door Allegri, die ook Giorgio Chiellini en Sami Khedira nog rust gaf.