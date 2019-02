FC Den Bosch en Go Ahead helpen FC Twente verder in het zadel

FC Twente is vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie verder in het zadel geholpen door zijn titelconcurrenten. De koploper kwam zelf niet in actie, maar zag zowel FC Den Bosch als Go Ahead Eagles punten morsen. Twente speelt zelf maandagavond nog tegen Jong PSV en kan dan een gat van acht punten slaan met Den Bosch, dat nu nog een tweede plaats inneemt op de ranglijst. Sparta Rotterdam wist voor het eerst sinds 14 december weer eens te winnen en verstevigt daarmee zijn vierde plaats.

Go Ahead Eeagles – NEC 4-4

De eerste helft in De Adelaarshorst leverde liefst zes doelpunten op. Go Ahead verschafte zich dankzij treffers van Paco van Moorsel en Richard van der Venne binnen tien minuten een riante 2-0 voorsprong, maar NEC deed vrijwel onmiddellijk wat terug via Ferdy Druijf, die een strafschop benutte. Jeroen Veldmate herstelde de voordelige marge van twee halverwege de eerste helft vervolgens weer in ere voor de thuisploeg, waarna de storm voor even ging liggen. In de laatste negen minuten voor rust wisten beide teams echter toch nog een keer te scoren: Joey van den Berg verschalkte Hobie Verhulst met de buitenkant van de voet, alvorens Veldmate met zijn tweede doelpunt van de avond voor een 4-2 ruststand zorgde. Het tweede bedrijf was vervolgens aanvankelijk een stuk minder spectaculair, maar doordat Druijf na 66 minuten opnieuw een strafschop verzilverde, kreeg het publiek in Deventer toch nog een spannend slot voorgeschoteld. NEC maakte jacht op de 4-4 en kreeg zes minuten voor tijd uiteindelijk loon naar werken: Mike Trésor Ndayishimiye zorgde met een heerlijke knal voor een puntendeling.

Jong AZ – FC Den Bosch 0-0

Den Bosch is door twee nederlagen en een gelijkspel in de laatste drie competitiewedstrijden de aansluiting met koploper FC Twente enigszins kwijtgeraakt en het elftal van trainer Wil Boessen was ook in de uitwedstrijd tegen Jong AZ zoekende naar de juiste vorm. Den Bosch hanteerde in de eerste helft een te laag tempo en voor rust geen doelpunt te maken, ondanks mogelijkheden voor Rauno Sappinen en Vincent Vermeij. In de tweede helft bleven de bezoekers aanmodderen. De grootste kans was een kwartier voor tijd nog voor Julián Marchioni, maar hij produceerde na voorbereidend werk van invaller Jort van der Sande in kansrijke positie een afzwaaier.

FC Dordrecht – Sparta Rotterdam 1-4

Sparta wist geen van zijn zes laatste wedstrijden te winnen, maar aan De Krommedijk wist Mohamed Rayhi zich te onttrekken aan de sportieve malaise bij de Kasteelclub. De buitenspeler speelde een uitstekende eerste helft en was er met twee doelpunten verantwoordelijk voor dat Sparta halverwege met een 1-2 voorsprong aan de thee kon. Met name zijn tweede treffer op slag van rust was van grote schoonheid: na een schitterende individuele actie rondde Rayhi fraai af. Rayhi had ook de openingstreffer voor zijn rekeninggenomen; Antonio Stankov tekende tussendoor vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker. Sparta breidde zijn voorsprong kort na rust uit via Lerin Duarte en trok de overwinning daarna eenvoudig over de streep. Het slotakkoord werd zeven minuten voor tijd verzorgd door Royston Drenthe.

FC Eindhoven – Jong Ajax 1-1

Eindhoven liet vorige week tegen Jong PSV (1-2) voor het eerst na de winterstop punten liggen, maar de ploeg van David Nascimento kwam tegen Jong Ajax goed uit de startblokken. Branco van den Boomen zorgde na negen minuten voetballen met een fraaie knal voor de 1-0. Jong Ajax kwam daarna iets beter in de wedstrijd, maar slaagde er ondanks kansen voor Noa Lang en Nicolas Kühn voor rust niet meer in de score te nivelleren. Halverwege de tweede helft waren de beloften uit Amsterdammers bijzonder dicht bij de gelijkmaker: een schot van Lang belandde op de lat. Jong Ajax bleef zoeken naar de gelijkmaker en wist in de absolute slotfase via Danilo toch nog een punt uit het vuur te trekken.

FC Volendam – Helmond Sport 1-0

Volendam schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en had slechts elf minuten nodig om de score open te breken. Na een fraaie aanval werd Kevin Visser in stelling gebracht door Nick Doodeman, waarna de middenvelder koelbloedig afrondde. Volendam bleef in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij, zonder verder echt in de buurt te komen van een tweede treffer. In het tweede bedrijf werd Volendam bij momenten flink onder druk gezet door Helmond, maar de ploeg van Hans de Koning hield uiteindelijk kranig stand.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 4-2

Het team van Ron Elsen wist een flitsend begin, via een openingsgoal van Koen Kostons in de elfde minuut, geen goed vervolg te geven. Een minuut na een kopbal van Dimitri Lavalée op de lat kwam het bezoek op 1-1: na een goede aanval met Nick Venema en Jonas Arweiler was laatstgenoemde trefzeker. In de tweede helft trok MVV het duel alsnog naar zich toe en werd de vierde zege op rij geboekt. Tien minuten voor rust schoot Jordy Croux met links de bal in de kruising en daarna zorgde Luc Mares met een kopbal voor de 3-1. Na de prachtige aansluitingstreffer van Venema bepaalde Anthony van den Hurk met een spitsengoal de eindstand. Het was voor Jong FC Utrecht de zevende opeenvolgende nederlaag.

TOP Oss - Telstar 1-0

In de eerste helft hielden de teams elkaar cijfermatig gezien in evenwicht, al had het bezoek een goede kans om de score te openen. Terell Ondaan schoot na een kwartier spelen op de paal. TOP kwam niet verder dan een kopbal van Stuy van den Herik. Na bijna een uur op de klok sloeg het team van Klaas Wels toe: Huseyin Dogan kopte zijn vijftiende van het seizoen binnen na een afgemeten voorzet van Dean van der Sluys. TOP boekte daarmee zijn eerste zege van 2019, na slechts een schamel punt uit de laatste vijf duels. De laatste zege van Telstar dateert van dik twee maanden geleden, op 10 december bij Jong AZ (0-2).

Roda JC Kerkrade - SC Cambuur 1-0

Na vijf minuten liep het team van René Hake al achter de feiten aan. Eenvoudig balverlies op het middenveld leverde een counter voor Roda op, welke door Livio Milts koeltjes werd afgerond: 1-0. Door het lage tempo waren de kansen schaars in de eerste 45 minuten en gingen de Limburgers met een minimale voorsprong de rust in. Cambuur probeerde na rust een gelijkmaker te forceren, maar de twintig meegereisde fans zagen hoe onder meer Sai van Wermeskerken het leer niet achter Radomir Novakovic kreeg. Het team van Robert Molenaar maakte zodoende een einde aan een reeks van twee nederlagen op rij, terwijl Cambuur na vrijdagavond slechts twee punten aan de laatste vier duels heeft overgehouden.

RKC Waalwijk - Almere City FC 0-1

Het zat de thuisploeg in de eerste helft niet mee. Stijn Spierings mikte het leer na enkele minuten op de paal en zes minuten voor rust eindigde een schot van Paul Quasten boven Agil Etemadi op de lat. Tussendoor had Almere City de leiding genomen: Tim Receveur strafte na nog geen half uur spelen slordig balverlies van RKC af. Daar de teams elkaar in de tweede helft in evenwicht hielden, gaf de treffer van Receveur uiteindelijk de doorslag in Waalwijk. RKC ziet een reeks van vijf overwinningen op rij zodoende doorbroken worden; voor Almere is het de derde zege op rij, na een serie van zes opeenvolgende nederlagen.