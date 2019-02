ADO Den Haag levert dankzij ‘lucky goal’ unieke prestatie tegen PEC

ADO Den Haag heeft vrijdagavond voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie driemaal op rij van PEC Zwolle gewonnen. Het team van Fons Groenendijk zegevierde dankzij een ogenschijnlijk gelukkig doelpunt van Giovanni Troupé met 1-0 over de ploeg van Jaap Stam. Het betekende de eerste nederlaag voor de Zwollenaren onder de oefenmeester, na vier zeges en een remise in de eerste vijf duels. Door de overwinning stijgt ADO naar een voorlopige negende stek, terwijl PEC op een twaalfde positie terug te vinden is.

Het eerste bedrijf in de Hofstad leek doelpuntloos te eindigen, maar tegen de verhouding in en bepaald niet onfortuinlijk betrad ADO met een minimale voorsprong de kleedkamers. Op slag van rust wilde Troupée vanaf de rechterkant ogenschijnlijk voorgeven op Tomas Necid, maar de bal van de verdediger ging over Mickey van der Hart en via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Een hard gelag voor PEC, daar het team van Stam de thuisploeg in voetballend opzicht de baas was.

ADO ontsnapte in de openingsminuten al aan een tegentreffer. Robert Zwinkels redde op schoten van Gustavo Hamer en Stanley Elbers en hield de ploeg van Groenendijk daarmee overeind. PEC was voetballend de bovenliggende partij en kwam makkelijk onder de druk van de thuisclub uit, tot ongenoegen van de supporters van ADO. Vlak voor de verrassende 1-0 had Lennart Thy met een kopbal nog uitzicht op het openingsdoelpunt.

Het strijdplan van ADO voor de tweede helft was duidelijk: terugtrekken op de eigen helft en loeren op een counter. PEC had moeite om openingen te vinden in de stugge defensie van de Hagenaren en kwam niet verder dan pogingen van afstand van Hamer en Clint Leemans. De tweede gele kaart voor Younes Namli, negen minuten voor tijd, veranderde weinig aan het spelbeeld: PEC viel aan, ADO verdedigde met man en macht. Erik Falkenburg liet twee minuten voor tijd een goede kans op de 2-0 liggen.