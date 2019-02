Jeremain Lens vertolkt hoofdrol bij belangrijke overwinning Besiktas

Besiktas heeft vrijdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Süper Lig. Het elftal van trainer Senol Günes wist de zege op bezoek bij het dit seizoen sterk presterende Yeni Malatyaspor pas in het laatste kwart veilig te stelen: 1-2. Besiktas komt door de overwinning in punten gelijk met Galatasaray, dat tweede staat in Turkije en later dit weekeinde nog uit bij Kasimpasa speelt. Koploper Istanbul Basaksehir heeft voorlopig zes punten meer dan beide grootmachten.

Besiktas werd in Oost-Anatolië in het zadel geholpen door Adem Büyük. De ervaren aanvaller van Malatyaspor plantte op slag van rust zijn noppen op de achillespees van Jeremain Lens, waarna arbiter Cüneyt Cakir na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) een rode kaart toonde. Met een man meer wist Besiktas vijf minuten na de onderbreking vervolgens op voorsprong te komen.

Een hoekschop van Caner Erkin werd bij de eerste paal met het hoofd verlengd door Gökhan Gönül, waarna Atiba Hutchinson attent reageerde en met de voet voor de 0-1 tekende. Lens had Besiktas een kwartier na de openingstreffer van Gönül in veilige haven kunnen brengen, maar de Nederlander schoot na voorbereidend werk van Burak Yilmiz van dichtbij op doelman Ertac Özbir.

De misser van Lens, die vrijwel onmiddellijk werd gewisseld ten faveure van Ricardo Quaresma, leek Besiktas duur te komen staan, want uit de tegenaanval die volgde zorgde Ömer Sismanoglu voor de gelijkmaker. Het bezoek uit Istanbul hield het hoofd echter koel en wist de zege in de laatste twintig minuten alsnog veilig te stellen: Adem Ljajic nam na een voorzet van Erkin de winnende treffer voor zijn rekening. Voormalig Ajacied Mitchell Donald speelde de gehele wedstrijd namens de thuisploeg.