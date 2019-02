‘Bijzonder dat wij mogen meedelen in een van grootste transfers aller tijden’

Tussen 2009 en 2014 speelde Frenkie de Jong in de samengevoegde jeugdopleiding van RKC Waalwijk en Willem II. De miljoenentransfer van de middenvelder naar Barcelona werd dan ook met gejuich ontvangen in het Mandemakers Stadion. De subtopper uit de Keuken Kampioen Divisie kan circa 3,7 miljoen euro tegemoetzien. In gesprek met Voetbal International legt technisch directeur Frank van Mosselveld uit wat de plannen zijn met dat fraaie bedrag.

In Waalwijk werden de onderhandelingen tussen Ajax en Barcelona nauwlettend in de gaten gehouden. "Want ik wist natuurlijk welke afspraken er lagen. Na zijn debuut voor Oranje werd hij neergezet als de verlosser. Dat was overdreven, maar ik dacht: laat ze het maar lekker opblazen, dat komt ons niet slecht uit", stelt Van Mosselveld. "Dat wij als RKC nu mogen meedelen in een van de grootste transfers aller tijden, is heel bijzonder."

Vooralsnog hoeft de club zich nog niet rijk te rekenen, want er staat nog niks op de rekening. "Ik verwacht dat we binnenkort horen hoe het geregeld is, wat de termijnen zijn en hoe het binnenkomt. We stellen ons in dat opzicht nederig op en zijn dankbaar richting Marc Overmars en Ajax, dat zij er zo'n gigantisch bedrag uitgesleept hebben is een knappe prestatie en voor ons erg prettig." Barcelona neemt De Jong voor 75 miljoen euro over van de Amsterdammers.

Terwijl 3,7 miljoen euro voor de Catalanen een peulenschil is, kan RKC het geld bijzonder goed gebruiken. Inmiddels ligt er namelijk alweer een aantal seizoenen kunstgras in het Mandemakers Stadion. Als het aan Van Mosselveld ligt, komt daar echter snel verandering in. "Dat is een keuze voor echt voetbal, dat zou ik in de geest van Frenkie de Jong mooi vinden", sluit de oud-voetballer van onder meer Willem II en RKC af.

