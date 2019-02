Andries Jonker doet open sollicitatie: ‘Ik kan ook deze club redden’

1. FC Nürnberg pakte dit seizoen pas twee keer de volle buit in de Bundesliga en zette trainer Michael Köllner onlangs op straat. Boris Schommers neemt voorlopig zijn taken over tot de club een nieuwe hoofdtrainer heeft gevonden. Als het aan Andries Jonker ligt, gaat hij aan de slag in het Max-Morlock-Stadion. De 56-jarige Amsterdammer is een bekende naam in Duitsland, waar hij al werkte bij Bayern München en VfL Wolsfsburg.

Hekkensluiter Nürnberg wist tot op heden twaalf punten bij elkaar te sprokkelen en moet aan de bak om degradatie te voorkomen. Toch ziet Jonker een samenwerking met Der Club wel zitten. "Nürnberg geeft me gewoon een goed gevoel. Het is een geweldige club met geweldige fans en een geweldig stadion. Dat is waarom ik hier graag zou werken. Ik kan ook deze club redden", vertelt Jonker in gesprek met BILD. "Ik zag het team laatst spelen. Er is een geweldige vechtlust, maar er ontbreekt een bepaalde kracht. Alleen overwinningen kunnen je echt helpen, maar ik zie kansen."

Jonker haalt zijn prestaties uit het verleden aan om zijn open sollicitatie kracht bij te zetten. "Ik heb in Nederland bij Willem II en in Duitsland bij VfL Wolfsburg bewezen dat ik clubs uit een moeilijke situatie kan helpen. Zo heb ik Wolfsburg gered van degradatie. Ik weet wat ik moet in een dergelijke fase en ben ervan overtuigd dat ik het ook met deze club kan doen", aldus de voormalig assistent-trainer van Louis van Gaal. Jonker werd overigens wel ontslagen tijdens zijn laatste periode bij Wolfsburg.

In Nürnberg kan Jonker een oude bekende tegenkomen. Aanvaller Virgil Misidjan staat namelijk onder contract bij de degradatiekandidaat. Hij speelde dit seizoen al twintig wedstrijden en wist één doelpunt te maken. Daarmee kon Misidjan echter niet voorkomen dat Nürnberg voorlopig op de laatste plek staat. De veilige vijftiende plaats is wel in beeld voor de club uit Beieren: het verschil met FC Augsburg bedraagt zes punten. Nürnberg speelt zaterdag thuis tegen RB Leipzig.