Mimoun Mahi tekent contract en laat FC Groningen beteuterd achter

FC Groningen grijpt naast een transfersom voor Mimoun Mahi. De 24-jarige aanvaller maakt aan het einde van dit seizoen namelijk transfervrij de overstap naar FC Zürich, zo laat de Zwitserse club vrijdag weten via de officiële kanalen. Mahi loopt over enkele maanden uit zijn contract bij Groningen, waardoor de Eredivionist de Marokkaans international gratis de deur uit ziet lopen.

Aanvankelijk wilde FC Zürich Mahi deze maand nog strikken, maar doordat men er met Groningen niet uitkwam over een transfersom, hebben de Zwitsers de komst van de spits moeten uitstellen tot de zomer. Voorzitter Ancillo Canepa zegt op de clubsite blij te zijn met de komst van Mahi, die voor drie seizoenen heeft getekend. "Het doet me deugd dat het eindelijk gelukt is hem te contracteren. Hij is in vele opzichten een exceptionele speler."

Vorig weekeinde sijpelden er hardnekkige geruchten door dat Mahi op weg zou zijn naar de Zwitserse topclub, waarna algemeen directeur Hans Nijland de onderhandelingen met FC Zürich deze week bevestigde. Mahi ontbrak zondag al in de wedstrijdselectie voor het duel tussen Groningen en Vitesse, al gaf trainer Danny Buijs na die wedstrijd aan dat zijn speler ziek was. De spits speelde in totaal vierenhalf jaar voor de Groningers en kwam in die periode tot 126 officiële optredens. Hij was eerder actief bij Sparta Rotterdam.

FC Zürich is momenteel de nummer vier van de Zwitserse competitie. De club wordt getraind door Ludovic Magnin en is dit seizoen actief in de Europa Laegue. Donderdagavond werd het eerste duel met Napoli in de zestiende finales van het toernooi met 1-3 verloren.