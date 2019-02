Gattuso waakt voor ‘Hollands’ Atalanta: ‘We zullen helmen moeten dragen’

AC Milan gaat zaterdagavond op bezoek bij het verrassende Atalanta. Met Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer manifesteert de club uit Bergamo zich dit seizoen in de top van de Serie A. AC Milan-trainer Gennaro Gattuso is zich bewust van het gevaar in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag ging de oud-voetballer in op de tegenstander. "We moeten onze tegenstander respecteren", aldus de 41-jarige hoofdtrainer.

Atalanta verloor niet tijdens de laatste zes speelronden in de Serie A en jaagt op de Champions League. "We spelen tegen een Italiaans topteam, dat zowel fysiek indrukwekkend is als ook over uitstekende kwaliteit beschikt", vertelde Gattuso. "Ze spelen een unieke stijl van voetbal, het zal een lastige en cruciale wedstrijd worden. Wij moeten er klaar voor zijn en onze voorsprong in de competitie behouden. We moeten onze tegenstander respecteren, op een verstandige manier spelen en een geweldige prestatie neerzetten."

Voor de ploeg van Hateboer en De Roon is het duel met AC Milan een mooie krachtmeting. Gattuso weet dat Atalanta de wedstrijd op die manier zal bekijken, die zelf ook bezig is met ontwikkeling. "Je hebt dit soort wedstrijden nodig. Het zijn duels waarin we veel ervaring opdoen. Dit zal een belangrijke test zijn als we kijken naar onze groei. Er is echter nog een lange weg te gaan en er zijn nog genoeg punten te verdelen. Er bestaan geen gemakkelijke wedstrijden", vervolgde de trainer, die met AC Milan weer eens de Champions League in wil.

Dat zal echter nog een lastig karwei worden voor de Milanezen. Op dit moment heeft de grootmacht de vierde plek in handen en virtueel gaat het ticket voor de Champions League naar Milan. Atalanta (vijfde) heeft slechts een puntje minder dan de tegenstander van zaterdagavond (20.30 uur) en kan in eigen stadion een mooie slag slaan. In het kielzog van Nerazzurri volgen de Romeinse topclubs AS Roma en Lazio. De ploegen uit de hoofdstad hebben evenveel punten als Atalanta, maar moeten de verrassing op doelsaldo voor zich dulden.