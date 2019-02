Van Bommel: ‘Als je garantie wil, moet je een wasmachine kopen’

Sam Lammers is door PSV dit seizoen gestald bij sc Heerenveen en de talentvolle spits maakt veel indruk in Friesland. De huurling kwam dit seizoen al tot negen doelpunten in negentien competitiewedstrijden. PSV-trainer Mark van Bommel houdt de verrichtingen van de talentvolle aanvaller nauwlettend in de gaten, maar kan hem geen garanties bieden voor volgend seizoen.

De 21-jarige spits zou dit seizoen genoegen moeten nemen met een bijrol in Eindhoven en koos daarom voor een tijdelijke overstap naar Heerenveen. Zaterdagavond neemt Lammers het op eigen veld op tegen de koploper van de Eredivisie. “Hopelijk kan ik een goaltje maken”, aldus de aanvaller in aanloop naar het duel met zijn werkgever, waar zijn contract doorloopt tot medio 2021.

Van Bommel is tevreden over de ontwikkeling van Lammers. De trainer kan echter geen garantie op speeltijd bieden voor volgend seizoen. "Toezeggingen kan ik niet doen. Als je garantie wil hebben, moet je een wasmachine kopen”, aldus de trainer vrijdagmiddag volgens De Telegraaf. “"Ik vind dat Sam het heel goed doet. Als hij fit blijft, speelt hij dit seizoen 34 wedstrijden. Voor zijn ontwikkeling als spits is dat uitstekend.”

Normaliter keert Lammers na dit seizoen terug bij PSV. Of hij daar aan spelen toe gaat komen is onzeker. Het contract van eerste keus Luuk de Jong loopt door tot medio 2021. Verder heeft PSV de beschikking over Maxi Romero, Joël Piroe en Yorbe Vertessen in de punt van de aanval.