Benzema prijst Ajacied: ‘Hij heeft een geweldige manier van spelen’

Karim Benzema is onder de indruk geraakt van Hakim Ziyech. De twee aanvallend ingestelde spelers kwamen elkaar afgelopen woensdag tegen in de Johan Cruijff ArenA, waar Real Madrid met 1-2 wist te winnen. De spits van de Spanjaarden is lovend over de Ajacied.

In gesprek met beIN Sports zegt Benzema te hebben genoten van de spelmaker van Ajax. “Hij is een erg goede speler, met veel rust aan de bal”, vindt de spits, die de 0-1 scoorde in Amsterdam. “Ziyech heeft enorm veel talent en heeft een geweldige manier van spelen”. Ook de 25-jarige Ajacied kwam in het duel met Real Madrid tot scoren. Hij nam, na de openingstreffer van Benzema, de gelijkmaker voor zijn rekening.

Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist door een laat doelpunt van Marco Asensio. Ziyech was na afloop trots op zijn ploeg, ondanks het teleurstellende resultaat. “In de eerste helft hadden ze alleen wat schoten van afstand en in de tweede helft eigenlijk ook, op die twee kansen na”, zei Ziyech over Real Madrid tegenover Ziggo Sport. “Dan straffen ze het ook gelijk af en zie je hoe efficiënt ze zijn.”