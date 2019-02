Van der Gaag: ‘Ajax was Heracles en Real was het Ajax van vorige week’

NAC Breda gaat zondag (12.30 uur) op bezoek bij Ajax. Dat doen de Bredanaars als hekkensluiter van de Eredivisie. Trainer Mitchell van der Gaag hoopt vooral dat zijn ploeg zich op een goede manier laat zien. Hoewel het verschil op de ranglijst 34 punten bedraagt en NAC sinds de winterstop nog geen wedstrijd won, zijn er volgens de trainer altijd kansen.

Op papier lijkt het een bijna onmogelijke opdracht voor NAC om een resultaat weg te halen uit Amsterdam, maar Van der Gaag toont zich strijdbaar. “We moeten naar onszelf kijken en ons eigen ding doen”, zegt de trainer in aanloop naar het duel van zondagmiddag. “Ondanks dat het Ajax is, moeten we op deze manier het duel benaderen. In wedstrijden tegen topclubs moet je vaak de eerste fase doorkomen en helpt het als je keeper ballen pakt die hij normaal niet pakt”, zegt hij tegenover NAC TV. “En je moet hopen dat Ajax foutjes maakt.”

Van der Gaag was onder de indruk van het spel van de Amsterdammers tegen Real Madrid in de Champions League. “Ondanks dat ze verliezen, zullen ze toch een goed gevoel meenemen. Het mag niet gebeuren, maar je zag dat ze meer gemotiveerd waren dan tegen Heracles”, zegt de trainer. “De rollen leken wel omgedraaid, Ajax was Heracles en Real Madrid was het Ajax van vorige week. Ze hebben onverdiend verloren, maar hebben laten zien over veel kwaliteiten te beschikken.”

Tegen AZ (0-3 verlies) zag Van der Gaag zijn ploeg een slechte fase doormaken, nadat de Alkmaarders op voorsprong kwamen. Hij hoopt nu op een ander gezicht van zijn team. “We moeten in ieder geval iets uitstralen bij Ajax. Ik wil niet dat we daarheen gaan met angst en beven. Een goed resultaat zou ons zeker helpen, maar we willen vooral zo goed mogelijk voor de dag komen. De kansjes die we krijgen moeten we benutten, dan groeit het vertrouwen vanzelf”, zegt de trainer. “Die kansjes krijg je altijd.”